Дикі кабани загризли жінку прямо біля будинку

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У Техасі на жінку напало стадо кабанів, вона не вижила.

59-річна Крістін Роллінз перебувала біля будинку, у якому вона доглядала літню жінку. В цей момент на неї напали кабани.

Шериф округу Чемберс Брайан Готорн повідомив журналістам: "У свої 35 років я скажу вам, що це найгірша річ, яку я коли-небудь бачив".

Потерпілу знайшла 84-річна жінка, яка в той день так і не дочекалася свою доглядачку.

Копирайт изображения CBS Image caption На Крістін Роллінз напали кабани, коли вона прийшла доглядати літню жінку.

"Без сумніву я вважаю, що там було кілька тварин. Це підтверджують різні розміри укусів", - сказав шериф Готорн.

За його словами, ще до того, як тіло було виявлено, собаки домовласників, схоже, прогнали кабанів від будинку.

Шериф повідомив, що останнім часом жителі місцевості скаржаться на цих звірів. Саме тому чиновники заклали пастки для них.

Кабани можуть важити від 45 до 180 кг. Їхня чисельність у Техасі за останні роки зросла до 1,5 млн.

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