Зеленський розшукує "хрещеного батька контрабанди", той вперше про це чує

Копирайт изображения Facebook Володимира Зеленського Image caption Вадим Альперін

У вівторок увечері Володимир Зеленський повідомив, що від правоохоронців втік "один із хрещених батьків контрабанди в Україні" Вадим Альперін.

Президент закликав усіх допомогти знайти цьому чоловіку "дорогу до НАБУ".

Згодом адвокат пана Альперіна Андрій Федур повідомив, що його клієнт аж ніяк не ховається і вперше чує, що його розшукують правоохоронці.

За словами Зеленського, пан Альперін нібито втік під час спеціальної операції з виявлення корупціонерів на митниці.

"Однак далеко він не добіг - кордони надійно перекриті, отже, Вадим Альперін переховується десь у країні", - написав президент у Facebook.

Тож Зеленський закликав людей допомогти знайти "втікача". "З мене особисто - цінний подарунок тому, хто найкраще допоможе довгоочікуваній зустрічі контрабандиста із законом", - додав він.

Згодом адвокат Андрій Федур написав у відповідь, що його клієнт прочитав про те, що його шукають, в новинах.

За його словами, у середу йде з паном Альперіним до прокурора САП.

"Розшукувати Вадима Альперіна немає ніякої потреби. Ми самі прийдемо до прокурора. І цінного подарунку від президента нікому не дістанеться", - додав він.

Напередодні НАБУ повідомило, що детективи затримали 10 осіб за підозрою у вчиненні злочинів, пов'язаних із порушенням митного законодавства. Якихось деталей цієї справи поки немає, але розшук пана Альперіна ЗМІ пов'язують саме з цим розслідуванням.

З відкритих джерел відомо, що Вадим Альперін є одеським бізнесменом, який фігурує в кількох скандалах навколо контрабандних потоків на українській митниці.

У 2017 році його вже затримували детективи НАБУ за пропонування хабаря в розмірі 800 тис. доларів. Ці гроші бізнесмен нібито давав за припинення кримінальної справи проти нього.

Тоді Печерський суд арештував його на два місяці з можливістю внесення застави у 21 млн грн. Пізніше апеляційний суд зменшив розмір застави до 141 тис. грн. Після внесення цих коштів Альперін вийшов на свободу.

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