Росія перемогла б Британію у Східній Європі - аналітики
Британські сухопутні війська зазнали б поразки у разі конфлікту з Росією у Східній Європі, твердять аналітики.
З дослідження Королівського інституту об'єднаних служб слідує, що британська армія, так само як і союзники НАТО, мають "критичний дефіцит" артилерії та боєприпасів.
Експерти дійшли висновку, що такі війська не зможуть надійно утримувати оборонні позиції.
Міністерство оборони Британії з цим не погодилось і заявило, що країна тісно співпрацює з НАТО і "добре підготовлена, аби взяти на себе провідну роль".
Дослідження провели напередодні зустрічі лідерів НАТО, яке пройде в Лондоні наступного тижня.
Британія разом з іншими членами НАТО розмістила військові сили у Східній Європі для стримування потенційної російської агресії після анексії Криму в 2014 році.
Наприклад, наразі в Естонії дислокується близько 800 британських військових.
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Дослідники проаналізували "малоймовірний" сценарій "інтенсивного конфлікту між НАТО та Росією", для участі в якому Британія відправить військові підрозділи.
Зі звіту слідує, що сили потенційного противника перевершать британські.
Російські артилерійські війська вже показали свою міць, коли за лічені хвилини знищили два українські батальйони у 2014 році, зазначили експерти.
Натомість у Британії та інших країн-членів НАТО є "критична нестача артилерійських одиниць, боєприпасів та засобів транспортування", йдеться в дослідженні.
Експерти наполягають, що "омолодження та модернізація" британської наземної артилерії є "нагальним і критично важливим пріоритетом".
Коментуючи результати дослідження, у міністерстві оборони Британії заявили: "Велика Британії не одна, а стоїть пліч-о-пліч зі своїми союзниками НАТО, які тісно співпрацюють у повітрі, в морі, на суші, а також у ядерних питаннях і кіберпросторі, щоб стримувати загрози і реагувати на кризи".
"Військові сили Великої Британії добре оснащені, щоб відігравати провідну роль у протидії загрозам і забезпеченні безпеки британського народу всередині країни і за кордоном", - запевнили у відомстві.
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