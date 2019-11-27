Нацбанк: "Коломойський нас атакує через Дубінського"

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Національний банк України зробив різку заяву, у якій звинуватив олігарха Ігоря Коломойського в тиску на себе через справу "ПриватБанку".

Сам Коломойський перед тим заявив, що поверне собі цей банк у найближчому майбутньому.

Рішення про націоналізацію найбільшого приватного банку в Україні, що мав понад 20 мільйонів клієнтів, уряд ухвалив 18 грудня 2016 року. Це сталося через те, що Нацбанк його визнав неплатоспроможним.

Заява НБУ

"Кілька тижнів триває сфокусована атака на Нацбанк у формі замовних спекуляцій та наклепу у медіа, проплачених мітингів під стінами НБУ і навіть спроби насильницького вторгнення в НБУ "тітушками", - йдеться в заяві НБУ.

"Ми вважаємо, що цей тиск на Національний банк здійснює олігарх та ексвласник ПриватБанку Ігор Коломойський, який заборгував державі 5,5 млрд дол. США, виведених із "ПриватБанку" до націоналізації", - наголосили там.

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Нацбанк вважає, що метою атаки є "створити керований інформаційний хаос", аби дискредитації регулятора, змінити його керівництва та перевести на ручне управління НБУ.

Крім того, НБУ вважає, що Коломойський хоче "уникнути відповідальності" та необхідності повертати державі виведені з "ПриватБанку" кошти", а також стати на заваді співпраці України з МВФ.

Нацбанк наводить кілька фактів, які, на думку регулятора, вказують на замовний характер інформаційної кампанії проти нього.

"По-перше, мітингарі під НБУ, за свідченням медіа, отримують гроші за участь у мітингах", - йдеться в заяві.

НБУ стверджує, що до мітингів з 25 листопада долучилися працівники Нікопольського заводу феросплавів та інших підконтрольних Ігорю Коломойському підприємств, які до цього пікетували офіси "ПриватБанку" у Дніпрі та Києві.

"По-третє, атака реалізується через головного "виконавця" - депутата Олександра Дубінського, фігуранта антикорупційних розслідувань, якого в медіа називають рупором олігарха Коломойського", - додали в НБУ.

Через такий тиск Нацбанк вже звернувся до правоохоронних органів з проханням не допустити протиправних дій.

"Повернути найближчим часом"

Тим часом, сам Ігор Коломойський вже заявив, що очікує повернення "ПриватБанку" найближчим часом.

"МВФ знає, що "ПриватБанк" повернуть мені найближчим часом", - сказав Коломойський в коментарі Kyiv Post.

Прем'єр Олексій Гончарук заявив, що уряд уважно вивчає ситуацію навколо "ПриватБанку".

"Я впевнений, що буде зроблено все, щоб захистити гроші українських платників податків та національні інтереси України. І зроблено це буде в тісних консультаціях з міжнародними партнерами", - додав він.

Націоналізація "ПриватБанку"

Рішення про націоналізацію найбільшого приватного банку в Україні, що мав понад 20 мільйонів клієнтів, уряд ухвалив 18 грудня 2016 року на підставі письмового звернення головних акціонерів - Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.

Копирайт изображения Уніан, FACEBOOK/PRIVATBANK

До цього були спроби підтримати банк - НБУ витратив на його рефінансування близько 19 млрд грн. Але згодом Національний банк визнав "ПриватБанк" неплатоспроможним.

Голова НБУ Валерія Гонтарева тоді заявила, що проблеми "ПриватБанку" виникли через непродуману політику його керівництва. За її словами, 97% кредитів банку були видані "пов'язаним особам", а нестача капіталу банку на момент націоналізації нібито склала 148 мільярдів гривень.

У січні 2018 року НБУ повідомив, що розслідування американської компанії Kroll підтвердило попередні висновки, що "ПриватБанк" був об'єктом шахрайських дій перед тим, як його націоналізували.

За їхніми даними, з рахунків банку зникли 5,5 мільярда доларів.

Ігор Коломойський в інтерв'ю ВВС заявив, що "це все - один великий фейк": "Якщо вони покажуть, куди й скільки ми забрали, ми готові це повернути. Але вони цього не зробили".

Також в інтерв'ю іншим ЗМІ він заявляв, що не має наміру повертати собі націоналізований банк, але хоче повернути капітал у 2 мільярди доларів.

Міністр фінансів часів націоналізації "ПриватБанку" Олександр Данилюк називав приватизацію "ПриватБанку" однією з вимог Міжнародного валютного фонду через величезну кризу в системоутворюючому банку.

Після націоналізації у грудні 2016 уряд ухвалив рішення докапіталізувати "ПриватБанк" на 116,8 млрд грн. Проте вже за пів року, у липні 2017 року, у банк "влили" додаткові 38,6 млрд грн. Загалом держава витратила на порятунок цього банку понад 155 млрд грн.

Щодо законності приватизації "ПриватБанку" тривають судові процеси.

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