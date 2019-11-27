Україна знову виграла в Росії. Чи віддасть Москва мільярди?

Копирайт изображения Уніан

Українська компанія "Нафтогаз" виграла ще один позов в російського "Газпрому", повідомив виконавчий директор української компанії Юрій Вітренко.

Мова йде про апеляцію на рішення Стокгольмського арбітражного трибуналу, за яким російська газова компанія винна українській мільярди доларів.

Росія поки на це не відреагувала.

"Україна знову перемагає! Ми виграли апеляцію по першій скарзі "Газпрому" на рішення Стокгольмского арбітражу!", - повідомив пан Вітренко у своєму Facebook.

У пресрелізі апеляційного суду йдеться про те, що рішення арбітражного суду стосовно угоди щодо постачання газу залишається чинним. Заключні слухання щодо справ стосовно транзиту заплановані на 2020 рік.

"Згідно із сьогоднішнім рішенням, вимога "Газпрому" відхилена. У зв'язку з цим рішення арбітражного суду не може бути скасовано", - йдеться в повідомленні.

Рішення Стокгольмського арбітражу

28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітражний трибунал ухвалив рішення, за яким визнав порушення контракту на транспортування газу з боку "Газпрому" на загальну суму у 4,63 млрд доларів.

При цьому арбітри вирішили, що 2,1 млрд доларів з цієї суми буде зараховано за отриманий у 2014-2015 роках, але не оплачений "Нафтогазом" газ. Відтак, "Газпром" залишився винним "Нафтогазу" 2,6 млрд доларів плюс відсотки за час невиконання судового рішення.

"Газпром" практично одразу відмовився виконувати рішення арбітражу і оскаржив його у апеляційній інстанції.

Російська сторона наполягає на тому, аби "Нафтогаз" відступився від своєї перемоги у Стокгольмському арбітражі. Якщо це станеться, то російська сторона готова підписати новий контракт щодо транзиту газу через Україну. чинний контракт закінчується 31 грудня 2019 року.

Українська сторона не бачить підстав для відмови від позовів, але заявила, що готовий прийняти від "Газпрому" борг за рішенням Стокгольмського арбітражу паливом.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegramабо Viber!