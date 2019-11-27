24 - це межа? Як довго ростиме гривня

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Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні та встановив його на рівні 23,98 гривні за долар. Востаннє таке було чотири роки тому.

Експерти вказують на ризики від зміцнення гривні, але не прогнозують різкого стрибка курсу.

Ще на початку 2019 офіційний курс становив понад 28 гривень за долар.

"Ситуативне зміцнення"

Експерти неодноразово вказували на причини такого зміцнення гривні.

Зокрема, йдеться про скуповування іноземцями українських облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). За останніми даними, обсяг вкладень нерезидентів в українські цінні папери вже сягнув майже 88 мільярдів гривень.

"Дохідність по цих облігаціях залишається достатньо високою і нерезиденти - кредитори та інвестори - вбачають для себе велику вигоду. Вони будуть отримувати понад 12% річних у гривні. Задля цього вони завозять в країну валюту, яку продають на ринку, щоб отримати гривню для купівлі цих облігацій. На ринок потрапляє надлишок валюти і ми бачимо ситуативне укріплення гривні", - розповів ВВС News Україна головний редактор журналу "Гроші" Олександр Крамаренко.

Іншою причиною зміцнення гривні є високі ціни на товари, які Україна експортує. Зокрема - на аграрну продукцію та металургію.

Ризики

Директор Міжнародного фонду Блейзера, радник президента України Олег Устенко констатує, що зміцнення гривні, окрім позитиву для покупців імпорту, несе багато ризиків.

"Перш за все, ми говоримо про нашу експортно орієнтовану економіку, яка половину свого внутрішнього валового продукту отримує від експорту. Тому будь-яке зміцнення гривні означає зниження конкурентоздатності наших експортерів, а це автоматично є негативним імпульсом для нашого економічного росту", - каже експерт.

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Окрім того, зміцнення гривні означає додатковий дохід, який отримують інвестори від українських ОВДП.

"А це означає, що, окрім близько 15%, які вони отримують по наших ОВДП, вони отримують ще додаткову курсову різницю, що робить наші позики дорожчими", - додає пан Устенко.

Експерт також вказує на держбюджет на наступний рік, який розрахований на вищих параметрах, аніж зараз фіксує ринок. Бюджет-2020 написаний з розрахунку на курс 27 гривень за долар.

Чи повернеться 27?

Олег Устенко прогнозує, що скоріше за все, в найближчі місяці можна очікувати корегування курсу.

"У мене нема сумніву, що наступного року курс буде витриманий в тих параметрах - близько 27 гривень, як це записано в бюджеті-2020", - додає він.

Плавне повернення до курсових показників першої половини 2019 року на початку - всередині наступного року прогнозує й експерт Олександр Крамаренко.

"Це відбуватиметься достатньо плавно. Без стрибків. Хоча є чинник, який досить жорстко може змінити тренд і пришвидшити девальвацію - це конфлікт з Росією на Сході", - каже він.

За словами експерта, закон про держбюджет не є догмою, адже неодноразово він не виправдовувався.

Причин для стрибка немає

Сергій Фурса, спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital, у зміцненні гривні бачить цілком природний та економічно обґрунтований процес.

"До нас заходять міжнародні інвестори, плюс стабільний стан платіжного балансу, тому цього року ми вже навіть не побачили сезонності гривні", - каже експерт.

Пан Фурса переконаний, що гривня залишатиметься сильною, поки Україна співпрацюватиме з Міжнародним валютним фондом.

"Якщо ми втрачаємо підтримку МВФ, то ми втрачаємо і макроекономічну стабільність. І, як результат, це відобразиться на курсі", - додає фахівець.

Запланований в бюджеті курс у 27 гривень за долар Сергій Фурса називає занадто песимістичним. Втім, за певних умов, додає експерт, він може виявитися, навпаки, надто оптимістичним.

"Скоріше за все, курс буде сильнішим. Але якщо ми втратимо підтримку МВФ, то набагато гірший", - прогнозує він.

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