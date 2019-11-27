Екскерівник адміністрації Порошенка очолив партію Медведчука на Харківщині

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Екскерівник адміністрації президента Порошенка Ігор Райнін очолив осередок партії "Опозиційна платформа - За життя" у Харківській області.

Як повідомляє Kharkiv Today, пана Райніна представили під час з'їзду в місцевому партійному офісі.

Виступив один із лідерів ОПЗЖ Юрій Бойко, який назвав пана Райніна своїм другом і розповів, що стосунки із ним підтримував давно.

"Свого часу, коли він був при владі і займав посаду глави адміністрації, це ми вмовляли його там залишитися. Він кілька разів поривався звідти піти, звільнитися, а ми вмовляли його лишитися. Я зараз можу це сказати, а раніше не було такої можливості", - сказав Бойко.

За його словами, Райнін допомагав "у найскладніші часи захищати Харків, Луганськ, Донецьк і не давав остаточно принизити нас, коли була націоналістична влада".

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Ігор Райнін очолював адміністрацію президента Порошенка з серпня 2016-го по травень 2019 року.

До цього займав посади очільника Харківської облдержадміністрації і заступника глави АП Бориса Ложкіна.

Ще раніше - очолював осередок партії "Солідарність" Петра Порошенка на Харківщині.

Експерти характеризували пана Райніна як "чистого апаратчика", сірого, непублічного бюрократа "в хорошому сенсі цього слова" та "конкретного" керівника, здатного до швидких та жорстких рішень.

Коментуючи своє призначення, пан Райнін подякував Юрію Бойку за підтримку і розповів, що одним із своїх головних завдань бачить підготовку до майбутніх місцевих виборів.

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