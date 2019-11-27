Apple позначила Крим на картах як російський. Але для росіян

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Компанія Apple погодилась позначати територію анексованого Криму як російську. Щоправда, тільки для користувачів із самої Росії.

Для користувачів, які заходять в додатки Apple Maps і "Погода" з РФ, півострів відображається зараз саме як частина РФ.

При цьому, якщо зайти у ті ж додатки з інших країн, то приналежність Криму до будь-якої країни не уточнюється.

Приміром, якщо російський користувач вводитиме у додатку "Погода" назву міста Сімферополь, то побачить, що він є частиною Росії:

Копирайт изображения APPLE WEATHER Image caption Скріншот додатку "Погода" в разі використання з Росії

Якщо ж зробити те саме з України, то приналежність Сімферополя приховується:

Копирайт изображения APPLE Image caption Скріншот додатку "Погода" в разі використання з України

У додатку Apple Maps також не позначений кордон між Кримом та Росією. Втім, це може бути пов'язано із тим, що Apple взагалі не позначає чітко морські кордони між державами.

Копирайт изображения Apple Maps Image caption Скріншот додатку Apple Maps

Про зміну політики Apple одним із перших повідомив голова комітету з безпеки і протидії корупції Держдуми РФ Василь Пісарєв.

"Apple внесла правки у географічні назви суб'єкта Крим і міста федерального значення Севастополь. Назви приведені у відповідність з Конституцією РФ", - заявив він агентству "Інтерфакс".

Він розповів, що представники Apple зустрічалися з депутатами і наводили візуальні докази внесених змін.

"Ми будемо й надалі контролювати, щоб не було повернення", - додав Пісарєв.

Переговори між Apple та Держдумою РФ тривали упродовж кількох місяців.

Спочатку компанія вбачала вирішення проблеми у тому, аби взагалі не позначати Крим як територію України або Росії, проте зрештою змінила свою позицію.

У самій Apple зміни офіційно поки що не коментували.

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