Ірландський парламент замовив принтер за 800 тисяч євро. Його не змогли занести у будівлю

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В Ірландії розпочалося розслідування справи про придбання принтера, який виявився занадто великим, щоб його можна було занести в будівлю.

Висота пристрою складає 2,1 метра, ширина - 1,9 метра. Він був придбаний минулого року за 808 тисяч євро.

Коли з'ясувалося, що його не вдається занести до будівлі парламенту, чиновники виділили ще 236 тисяч євро на демонтаж стін та інші роботи, які дозволили все ж помістити його всередину.

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Додаткові кошти - близько 2 тисяч євро на місяць - також витрачалися на оплату зберігання принтера, поки тривали демонтажні роботи.

Про прорахунок чиновників повідомило ірландське видання Irish Times.

Принтер вдалося занести до будівлі парламенту лише 28 вересня, але поки він "не працює повноцінно".

У вівторок телерадіомовна компанія RTÉ повідомила про початок розслідування цієї справи.

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