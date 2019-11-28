Рейтинг Зеленського стрімко падає - нове опитування
Позитивне ставлення до президента Зеленського восени суттєво зменшилося. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології від 22-25 листопада.
У кінці листопада до Володимира Зеленського позитивно ставляться 52% опитаних, негативно - 19%.
Ще у вересні, згідно з попереднім опитуванням КМІС, позитивно до чинного президента ставилися 73%, негативно 7%.
Опитування проводилося серед 1 500 респондентів в усіх регіонах України, крім анексованого Криму та непідконтрольних районів Донбасу. Похибка вибірки не перевищує 3%.
Найпопулярніший політик
Хоча Володимир Зеленський втрачає рейтинг, він досі залишається найпопулярнішим українським політиком.
Наприклад, до Петра Порошенка у листопаді позитивно ставилися 12% українців, негативно 64%.
Окрім того, 74% українців підтримують зняття недоторканності з Порошенка, якщо такий запит надійде до Верховної Ради, 21% виступає проти цього.
До Юлії Тимошенко позитивне ставлення відчувають 20% опитаних, негативне 41%.
Рейтинги Порошенка та Тимошенко майже не змінилися з вересня.
Рейтинг лідера "Голосу" Святослава Вакарчука трохи впав - з 25% позитивного у вересні до 23% у листопаді.
А от позитивне ставлення до одного з лідерів ОПЗЖ Юрій Бойко збільшилося з вересня по листопад з 20 до 23%, до його соратника Віктора Медведчука за той же період з 14 до 15%.
Негативно до Бойка у листопаді ставилися 33% українців, до Медведчука - 44%.
Маловідомий прем'єр
Члени команди Зеленського мають значно гірші справи з рейтингом, ніж президент.
36% українців досі не знають, що прем'єром України є Олексій Гончарук.
11% українців позитивно ставляться до нього, 25% негативно.
До спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова позитивно ставляться 24% українців, негативно 16%.
27% досі не знають такого політика.
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