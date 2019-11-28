Рейтинг Зеленського стрімко падає - нове опитування

Копирайт изображения УНІАН Image caption Згідно з рейтингом, восени позитивне ставлення до президента Зеленського зменшилося з 73 до 52%

Позитивне ставлення до президента Зеленського восени суттєво зменшилося. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології від 22-25 листопада.

У кінці листопада до Володимира Зеленського позитивно ставляться 52% опитаних, негативно - 19%.

Ще у вересні, згідно з попереднім опитуванням КМІС, позитивно до чинного президента ставилися 73%, негативно 7%.

Опитування проводилося серед 1 500 респондентів в усіх регіонах України, крім анексованого Криму та непідконтрольних районів Донбасу. Похибка вибірки не перевищує 3%.

Найпопулярніший політик

Хоча Володимир Зеленський втрачає рейтинг, він досі залишається найпопулярнішим українським політиком.

Наприклад, до Петра Порошенка у листопаді позитивно ставилися 12% українців, негативно 64%.

Окрім того, 74% українців підтримують зняття недоторканності з Порошенка, якщо такий запит надійде до Верховної Ради, 21% виступає проти цього.

До Юлії Тимошенко позитивне ставлення відчувають 20% опитаних, негативне 41%.

Рейтинги Порошенка та Тимошенко майже не змінилися з вересня.

Рейтинг лідера "Голосу" Святослава Вакарчука трохи впав - з 25% позитивного у вересні до 23% у листопаді.

А от позитивне ставлення до одного з лідерів ОПЗЖ Юрій Бойко збільшилося з вересня по листопад з 20 до 23%, до його соратника Віктора Медведчука за той же період з 14 до 15%.

Негативно до Бойка у листопаді ставилися 33% українців, до Медведчука - 44%.

Маловідомий прем'єр

Копирайт изображения УНІАН Image caption 36% українців досі не знають, хто такий Олексій Гончарук. У спікера Дмитра Разумкова справи краще

Члени команди Зеленського мають значно гірші справи з рейтингом, ніж президент.

36% українців досі не знають, що прем'єром України є Олексій Гончарук.

11% українців позитивно ставляться до нього, 25% негативно.

До спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова позитивно ставляться 24% українців, негативно 16%.

27% досі не знають такого політика.

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