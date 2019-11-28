Обшуки у волонтерки Звіробій: чому до неї прийшли силовики
Правоохоронці зранку проводять обшуки в будинку волонтерки Марусі Звіробій у селищі Калинівка на Київщині.
Жінка опублікувала у Facebook відеозапис обшуку, під час якого слідчі зажадали від неї віддати мобільний телефон.
У жовтні через висловлювання Звіробій і депутатки Софії Федини на адресу президента Зеленського було відкрите кримінальне провадження.
Деякі депутати від "Слуги народу" побачили в їхній онлайн-трансляції заклики до повалення державної влади.
Нинішній обшук проводять співробітники Державного бюро розслідувань, Служби безпеки України та спецпідрозділу "Альфа".
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Хто така Маруся Звіробій
41-річна Маруся Звіробій - волонтерка та інструкторка навчального центру Десантно-штурмових військ України.
Влітку 2014 року вона організувала полігон початкової військової підготовки для добровольців.
Восени того ж року стала командиром 11-го батальйону ДУК "Правого сектора" з Київщини.
У 2015 році пані Звіробій з друзями почала співпрацювати з 79-ю бригадою ВДВ, готуючи бійців для служби за контрактом.
Наступного року вона стала старшим солдатом і командиром мобільної інструкторської групи десанту Збройних сил України "Марусині ведмеді" 199-го навчального центру ДШВ на Житомирщині.
У 2017-у році почала працювати в бригаді швидкого реагування Національної гвардії.
А наступного року повернулась до лав десантно-штурмових військ, де перебуває в окремому розвідувальному батальйоні.
Що сказали Федина та Звіробій?
26 жовтня на сторінці Марусі Звіробій у Facebook була оприлюднена трансляція, в якій сама Звіробій, а також Софія Федина обговорювали візит Володимира Зеленського до Золотого (Луганська область).
Вони, зокрема з використанням ненормативної лексики, коментували спілкування президента з добровольцями.
"Там ненароком може вибухнути граната, там бувають обстріли, наприклад", - казала Софія Федина.
Цей та інші, гостріші коментарі викликали обурення у фракції "Слуга народу".
"Ви мене вибачте, те, що я там почув, - це не просто дикунство, це абсолютно жодного стосунку не має до європейських цінностей, які сповідує наша Верховна Рада", - заявляв перший віцеспікер парламенту Руслан Стефанчук.
Водночас заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що слова Федини й Звіробій мають отримати оцінку правоохоронців.
"Нехай правоохоронні органи розбираються, там є заклики або не заклики, якась її думка щодо того, що може трапитися з президентом, якщо він так буде поводитись", - сказав він.
Кримінальна справа
28 жовтня правоохоронці відкрили кримінальне провадження в цій справі.
Спочатку про це повідомив депутат від "Слуги народу" Олександр Качура, а 1 листопада - підтвердив генпрокурор Руслан Рябошапка.
"Так, це правда. І не тільки він (депутат Качура - Ред.), але й багато інших народних депутатів зверталися з цього приводу. Провадження було відкрите в понеділок, там очевидні ознаки злочину, з яких було відкрите провадження. Здається, ДБР розслідує", - сказав пан Рябошапка.
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Генпрокурор не уточнив, що саме інкримінують Федині й Звіробій, але Олександр Качура розцінив їх як заклики до повалення державної влади.
"Це були фактичні ствердження та заклики до насильницького повалення влади з фізичною розправою над президентом України. Вони прямо сказали, що "у тебе хтось кине гранату", і так далі", - пояснив Качур в коментарі виданню The Бабель.
У фракції "Європейська солідарність", членом якої є Федина, відкриття кримінальної справи назвали "переслідуванням за погляди та обмеженням свободи слова в Україні".
Коментар Руслана Рябошапки там назвали неприпустимим: генпрокурор, кажуть в "ЄС", "дозволив собі проігнорувати презумпцію невинуватості і вже "призначив" Софію Федину винною".
Окрім того там нагадали, зокрема, про неоднозначне висловлювання нардепа "Слуги народу" Олександра Дубінського, який "погрожував отруїти газом форум, де був президент, прем'єр, спікер і майже тисяча учасників".
Проти нього, додають в "Європейській солідарності" жодних кримінальних справ не відкривали.
Вочевидь, ідеться про публікацію Олександра Дубінського у фейсбуці, зроблену ще на початку року:
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