Обшуки у волонтерки Звіробій: чому до неї прийшли силовики

Копирайт изображения Facebook Марусі Звіробій Image caption Будинок волонтерки та інструкторки десантно-штурмових військ Марусі Звіробій зранку обшукують правоохоронці у справі про її висловлювання на адресу Зеленського

Правоохоронці зранку проводять обшуки в будинку волонтерки Марусі Звіробій у селищі Калинівка на Київщині.

Жінка опублікувала у Facebook відеозапис обшуку, під час якого слідчі зажадали від неї віддати мобільний телефон.

У жовтні через висловлювання Звіробій і депутатки Софії Федини на адресу президента Зеленського було відкрите кримінальне провадження.

Деякі депутати від "Слуги народу" побачили в їхній онлайн-трансляції заклики до повалення державної влади.

Нинішній обшук проводять співробітники Державного бюро розслідувань, Служби безпеки України та спецпідрозділу "Альфа".

Хто така Маруся Звіробій

41-річна Маруся Звіробій - волонтерка та інструкторка навчального центру Десантно-штурмових військ України.

Влітку 2014 року вона організувала полігон початкової військової підготовки для добровольців.

Восени того ж року стала командиром 11-го батальйону ДУК "Правого сектора" з Київщини.

У 2015 році пані Звіробій з друзями почала співпрацювати з 79-ю бригадою ВДВ, готуючи бійців для служби за контрактом.

Наступного року вона стала старшим солдатом і командиром мобільної інструкторської групи десанту Збройних сил України "Марусині ведмеді" 199-го навчального центру ДШВ на Житомирщині.

У 2017-у році почала працювати в бригаді швидкого реагування Національної гвардії.

А наступного року повернулась до лав десантно-штурмових військ, де перебуває в окремому розвідувальному батальйоні.

Що сказали Федина та Звіробій?

Копирайт изображения Facebook Image caption Скріншот трансляції Софії Федини і Марусі Звіробій у Facebook

26 жовтня на сторінці Марусі Звіробій у Facebook була оприлюднена трансляція, в якій сама Звіробій, а також Софія Федина обговорювали візит Володимира Зеленського до Золотого (Луганська область).

Вони, зокрема з використанням ненормативної лексики, коментували спілкування президента з добровольцями.

"Там ненароком може вибухнути граната, там бувають обстріли, наприклад", - казала Софія Федина.

Цей та інші, гостріші коментарі викликали обурення у фракції "Слуга народу".

"Ви мене вибачте, те, що я там почув, - це не просто дикунство, це абсолютно жодного стосунку не має до європейських цінностей, які сповідує наша Верховна Рада", - заявляв перший віцеспікер парламенту Руслан Стефанчук.

Водночас заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що слова Федини й Звіробій мають отримати оцінку правоохоронців.

"Нехай правоохоронні органи розбираються, там є заклики або не заклики, якась її думка щодо того, що може трапитися з президентом, якщо він так буде поводитись", - сказав він.

Кримінальна справа

28 жовтня правоохоронці відкрили кримінальне провадження в цій справі.

Спочатку про це повідомив депутат від "Слуги народу" Олександр Качура, а 1 листопада - підтвердив генпрокурор Руслан Рябошапка.

"Так, це правда. І не тільки він (депутат Качура - Ред.), але й багато інших народних депутатів зверталися з цього приводу. Провадження було відкрите в понеділок, там очевидні ознаки злочину, з яких було відкрите провадження. Здається, ДБР розслідує", - сказав пан Рябошапка.

Генпрокурор не уточнив, що саме інкримінують Федині й Звіробій, але Олександр Качура розцінив їх як заклики до повалення державної влади.

"Це були фактичні ствердження та заклики до насильницького повалення влади з фізичною розправою над президентом України. Вони прямо сказали, що "у тебе хтось кине гранату", і так далі", - пояснив Качур в коментарі виданню The Бабель.

У фракції "Європейська солідарність", членом якої є Федина, відкриття кримінальної справи назвали "переслідуванням за погляди та обмеженням свободи слова в Україні".

Коментар Руслана Рябошапки там назвали неприпустимим: генпрокурор, кажуть в "ЄС", "дозволив собі проігнорувати презумпцію невинуватості і вже "призначив" Софію Федину винною".

Окрім того там нагадали, зокрема, про неоднозначне висловлювання нардепа "Слуги народу" Олександра Дубінського, який "погрожував отруїти газом форум, де був президент, прем'єр, спікер і майже тисяча учасників".

Проти нього, додають в "Європейській солідарності" жодних кримінальних справ не відкривали.

Вочевидь, ідеться про публікацію Олександра Дубінського у фейсбуці, зроблену ще на початку року:

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