Більшість українців - проти ринку землі від Зеленського. Опитування

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Більшість українців негативно ставляться до ініціатив президента Зеленського щодо запровадження ринку землі. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології від 22-25 листопада.

Якби всеукраїнський референдум щодо продажу землі сільськогосподарського призначення проходив найближчої неділі, 22% українців проголосували б на референдумі "за" ринок землі, 59% - "проти", ще 14% не брали б участі.

Ухвалення Радою законопроєкту про ринок землі в першому читанні підтримали тільки 29% опитаних, проти виступили 64%.

Опитування проводилося серед 1 500 респондентів в усіх регіонах України, крім анексованого Криму та непідконтрольних районів Донбасу. Похибка вибірки не перевищує 3%.

Оцінка голосування у Раді

13 листопада 240 депутатів - депутати із фракції "Слуги народу" та кілька позафракційних - ухвалили у першому читанні законопроєкт, що визначає умови ринку сільськогосподарської землі в Україні. Інші фракції - "Європейська солідарність", "Голос", "Батьківщина", ОПЗЖ - або голосували проти, або утрималися.

Згідно з опитуванням КМІС, лише 20% опитаних схвалили голосування "Слуги народу" за законопроєкт, 39% - не схвалили.

15% схвалили голосування "Європейської солідарності", 28% - не схвалили. 15% схвалили голосування "Голосу", 22% - не схвалили.

Позицію "Батьківщини" проти відкриття ринку землі підтримали 25%, засудили її - 23%.

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