Лана Зеркаль написала заяву про відставку

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Заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль написала заяву про відставку. Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Цю посаду пані Зеркаль займала з серпня 2014 року.

"Кожен з нас пише "книгу свого життя". Ці книги складаються з глав, розділів та підрозділів. Сьогодні в моїй книзі я ставлю три крапки на завершенні Глави, яку я писала останні п'ять з половиною років", - написала пані Зеркаль.

"Мені пощастило писати цю Главу разом з людьми, які були поруч у боротьбі за Гідність та Свободу. Для нас це не просто слова, це принципи нашого життя. Ніхто не давав нам доручення і не примушував працювати, ми просто робили те, що вважали за необхідне, нам було небайдуже і ми досягали результату".

"Я не той персонаж, який буде дружити з Росією"

Вперше пані Зеркаль заявила про можливість своєї відставки у серпні цього року в інтерв'ю BBC News Україна.

Тоді вона пояснила, що відпрацювала "усі свої завдання" і планує піти з посади після того, як завершить роботу над важливими для України процесами в міжнародних судах проти Росії.

Зеркаль представляла позицію Києва, зокрема, у справах "Україна проти Росії" у Міжнародному суді ООН та в Арбітражному трибуналі з морського права.

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Минулого тижня пані Зеркаль також дала резонансне інтерв'ю програмі "Он воно як", в якому заявила: "На цьому тижні я виконаю своє останнє завдання - проведу процесуальне слухання в Гаазі по новому арбітражу, що стосується наших військових кораблів, які були затримані рік тому та утримувалися Росією, і наших моряків. І все, як я і обіцяла. Мені потрібно зробити перерву".

Вона додала, що наразі не хоче залишатися в МЗС, оскільки "не може робити супротив, будучи дипломатом всередині Міністерства закордонних справ, яке виконує рішення президента".

Зеркаль, з-поміж іншого, негативно висловилася про окремі аспекти діяльності чинної української влади - зокрема, відсутність реакції Володимира Зеленського на суперечливі заяви Володимира Путіна.

"Я б пішла в атаку і відразу підняла на декілька градусів дискусію вгору [...] Але я не думаю, що зараз це не буде зроблено, оскільки попереду Нормандія, а там треба розмовляти і всі мають бути "френдлі".

"З точки зору, що ми будемо дружити з Росією, то я не той персонаж, який про дружбу, я все ж таки файтер. Я той, хто веде переговори і завжди представляє позицію, яка відмінна від бачення росіян. Бо я з ними була в тристоронніх переговорах по газу, торгівлі та інших", - сказала Зеркаль.

Також вона розповіла деталі історії з її призначенням заступницею глави Адміністрації президента Зеленьского: відповідний указ глава держави підписав у травні, але Зеркаль зрештою відмовилася від посади і продовжила роботу в МЗС.

"Це відбулося не в той спосіб, як мало бути. На той момент так склалися обставини, що я не бачила себе в Офісі Президента. Указ вийшов до того моменту, як зі мною поговорили. Розумієте, ви для себе робите якісь висновки - можете ви працювати чи ні, вийде це у вас - чи ні. Протягом інавгурації я зробила для себе висновок, що в мене не вийде і про це сказала. Але в той час, коли я це говорила, указ вже вийшов".

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