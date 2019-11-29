Чим корисні погані сни? Вчені мають відповідь

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Наснився дурний сон? Можливо, у цьому є неочікуваний плюс: дослідники дійшли висновку, що таке сновидіння може допомогти вам контролювати свої страхи.

Команда дослідників зі Швейцарії та Сполучених Штатів спробувала дізнатися, як мозок реагує на різні типи сновидінь.

Як з'ясувалося, погані сни покращують ефективність роботи людського мозку в тому, як він реагує на страшні та лякаючі ситуації в реальному житті.

Дослідники навіть припустили, що такі сновидіння є корисними як терапія при лікуванні тривожних розладів.

Проте, кажуть вчені, варто розрізняти просто погані сни й нічні жахіття, які чинять на людину негативний вплив.

Говорячи про корисніть поганих снів, дослідники зауважують, що мають на увазі сновидіння, які є "помірно лякаючими, але не надмірно травматичними".

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Вчені дійшли висновку, що ділянки мозку, які активізуються під час поганих снів, - ті самі, що активізуються за наявності реальної загрози.

Таким чином, погані сни слугують своєрідним тренуванням мозку перед ситуаціями, що можуть статися в реальному житті.

"Сни можна розглядати як реальну підготовку для наших майбутніх реакцій. І потенційно вони здатні підготувати нас до реальних небезпечних ситуацій", - каже дослідник лабораторії сну в Женевському університеті Лампрос Перогамврос.

При цьому, зауважує він, є межа того, наскільки лякаючим має бути сон для позитивного впливу на мозок, - коли людині сниться справжнє нічне жахіття, то це, навпаки, має негативні наслідки.

"Якщо уві сні буде перевищено певний поріг страху, то цей сон втрачає свою корисну роль в якості емоційного регулятора", - додає пан Перогамврос.

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