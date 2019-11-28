У Сибіру знайшли тіло "цуценяти", якому 18 тисяч років

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Дослідники намагаються з'ясувати вид "цуценяти", якому близько 18 тисяч років. Вчені досі не можуть із впевненістю сказати, це вовк чи собака.

Відомо, що тварині, тіло якої так добре збереглося, бо перебувало у вічній мерзлоті, на момент смерті було 2 місяці.

Цуценяті дали прізвисько Догор, що в перекладі з якутської мови означає "друг".

Метод секвенування ДНК дозволив з'ясувати, що йому близько 18 тисяч років, але не дав змоги визначити, до якого виду він належить - так само, як і встановити причину його смерті.

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Дослідник Дейв Стентон зі шведського Центру палеогенетики у розмові з CNN не виключив, що цуценя може бути представником виду, який є спільним предком вовка і собаки.

Ще один дослідник того ж центру, Лав Дален у своєму твіттері написав, що Догор - це "можливо, найстаріший собака, якого коли-небудь знаходили".

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Вважається, що собаки - нащадки вовків, які в якийсь момент виділилися в окремий вид. Але питання про те, коли саме це сталося, досі є предметом суперечок.

У дослідженні, оприлюдненому у 2017 році, озвучується думка, що одомашнення вовка відбулося від 20 до 40 тисяч років тому.

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