Військові стріляють у протестувальників, 27 вбитих. Що відбувається в Іраку

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В Іраку, де відновилися антиурядові протести, за день вбито щонайменше 27 людей, десятки мітингувальників отримали поранення.

Принаймні 20 людей загинули, коли іракські сили безпеки відкрили вогонь по протестувальниках, які зібралися на двох мостах через річку Євфрат у місті Насірія.

Ще 4 людини померли у Багдаді, троє - у місті Ан-Наджаф, де учасники акцій, з-поміж іншого, підпалили консульство Ірану.

Упродовж останніх тижнів у багатьох містах Іраку проходять протести: мітингувальники вимагають роботи, боротьби з корупцією і виступають проти засилля бюрократії.

За час протестів загалом у країні загинуло вже понад 350 людей, поранення отримали тисячі.

Тим часом місцева армія оголосила про створення особливих "кризових підрозділів" для боротьби з безладами.

Чому люди протестують?

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Прем'єр-міністр Іраку Аділь Абдул-Махді вступив на посаду понад рік тому. Він обіцяв реформи, які так і не розпочалися.

Іракська молодь, обурена нездатністю уряду ліквідувати безробіття і впоратися з корупцією, а також налагодити управління в країні, на початку жовтня вийшла на вулиці Багдада з першими протестами.

Перша хвиля протестів тривала шість днів, упродовж яких було вбито 149 протестувальників.

Після цього прем'єр-міністр Абдул-Махді дав вказівку провести перестановку членів Кабміну, скоротити зарплати високопосадовців і вжити заходів зі скорочення безробіття серед молоді.

Проте ці обіцянки не переконали протестувальників, які знову вийшли на вулиці іракських міст наприкінці жовтня.

Сили безпеки почали розганяти мітингувальників з особливою жорстокістю, відкриваючи по них вогонь та застосовуючи сльозогінний газ і водомети. Це, своєю чергою, призвело до ще більшого посилення протестів.

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