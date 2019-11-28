Тіла, які донори віддали для науки, "гнили" в університетському центрі в Парижі
У Парижі закрили університетський центр, в якому зберігалися тіла донорів, що пожертвували їх для науки.
Згідно з повідомленнями, тисячі тіл зберігалися в антисанітарних умовах і фактично були залишені для гниття.
Першим про це написало французьке видання L'Express. Влада розпочала розслідування цієї справи.
Журналісти газети назвали приміщення центру "братською могилою в серці Парижа".
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В Університеті Париж-Декарт вже вибачилися перед родичами донорів тіл.
У медичному виші заявили, що практика їхнього донорського центру не відповідала "суспільним вимогам поваги до гідності".
У своєму розслідуванні газета L'Express твердить, що тіла донорів зберігалися в антисанітарних умовах упродовж понад 10 років.
Тіла або частини тіл подекуди продавалися приватним компаніям - наприклад, для проведення тестів безпеки автомобілів.
За інформацією L'Express, тіла можна було придбати за 900 євро, а кінцівку - за 400 євро.
Також іноді тіла просто складали одне на одне "без жодної гідності", пише газета.
Журналісти кажуть, що вони мали змогу ознайомитися з фото, які знімалися в приміщенні закладу з 2016 року.
Керівництво Університету Париж-Декарт заявило, що тимчасово закриває донорський центр, поки французьке міністерство освіти не проведе його інспекцію.
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