Тіла, які донори віддали для науки, "гнили" в університетському центрі в Парижі

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У Парижі закрили університетський центр, в якому зберігалися тіла донорів, що пожертвували їх для науки.

Згідно з повідомленнями, тисячі тіл зберігалися в антисанітарних умовах і фактично були залишені для гниття.

Першим про це написало французьке видання L'Express. Влада розпочала розслідування цієї справи.

Журналісти газети назвали приміщення центру "братською могилою в серці Парижа".

В Університеті Париж-Декарт вже вибачилися перед родичами донорів тіл.

У медичному виші заявили, що практика їхнього донорського центру не відповідала "суспільним вимогам поваги до гідності".

У своєму розслідуванні газета L'Express твердить, що тіла донорів зберігалися в антисанітарних умовах упродовж понад 10 років.

Тіла або частини тіл подекуди продавалися приватним компаніям - наприклад, для проведення тестів безпеки автомобілів.

За інформацією L'Express, тіла можна було придбати за 900 євро, а кінцівку - за 400 євро.

Також іноді тіла просто складали одне на одне "без жодної гідності", пише газета.

Журналісти кажуть, що вони мали змогу ознайомитися з фото, які знімалися в приміщенні закладу з 2016 року.

Керівництво Університету Париж-Декарт заявило, що тимчасово закриває донорський центр, поки французьке міністерство освіти не проведе його інспекцію.

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