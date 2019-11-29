Найкривавіший день: кількість загиблих в Іраку зросла до 40

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Кількість загиблих внаслідок антиурядових протестів в Іраку, які відновилися з новою силою, зросла до майже 40 осіб, повідомляють медики та чиновники.

Щонайменше 25 людей загинули, коли іракські сили безпеки відкрили вогонь по протестувальниках, які зібралися на двох мостах через річку Євфрат у місті Насірія.

Ще четверо людей померли у Багдаді, 10 - у місті Ан-Наджаф, де учасники акцій підпалили консульство Ірану.

Упродовж останніх тижнів у багатьох містах Іраку проходять протести: мітингувальники вимагають створення нових робочих місць, боротьби з корупцією і виступають проти засилля бюрократії.

За час протестів загалом у країні загинуло вже понад 350 людей, поранення отримали тисячі.

Тим часом місцева армія оголосила про створення особливих "кризових підрозділів" для боротьби з безладами.

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Армія надіслала підкріплення, щоби придушити невдоволення в Насірії, батьківщині прем'єра країни Аділь Абдул-Махді і гарячій точці протестів.

Військові використовували зброю та сльозогінний газ, щоби розігнати сидячий протест на двох мостах. Мітингувальники у відповідь підпалили поліцейську дільницю.

У місті Ан-Наджаф сили безпеки застосували до протестувальників жорстких заходів після підпалу консульства Ірану. За повідомленнями, працівникам консульства вдалося залишити будівлю.

Протестувальники скандували "Іран з Іраку", коли полум'я охопило будівлю. Іран оперативно засудив інцидент і заявив, що відповідальність за підпал консульства несе уряд Іраку.

Чому люди протестують?

Прем'єр-міністр Іраку Аділь Абдул-Махді вступив на посаду понад рік тому. Він обіцяв реформи, які так і не розпочалися.

Іракська молодь, обурена нездатністю уряду ліквідувати безробіття і впоратися з корупцією, а також налагодити управління в країні, на початку жовтня вийшла на вулиці Багдада з першими протестами.

Перша хвиля протестів тривала шість днів, упродовж яких було вбито 149 протестувальників.

Після цього прем'єр-міністр Абдул-Махді дав вказівку провести перестановку членів Кабміну, скоротити зарплати високопосадовців і вжити заходів зі скорочення безробіття серед молоді.

Проте ці обіцянки не переконали протестувальників, які знову вийшли на вулиці іракських міст наприкінці жовтня.

Сили безпеки почали розганяти мітингувальників з особливою жорстокістю, відкриваючи по них вогонь та застосовуючи сльозогінний газ і водомети. Це, своєю чергою, призвело до ще більшого посилення протестів.

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