У Словаччині загинули двоє українських альпіністів. Як так сталося?
У Татрах на території Словаччині загинули українські альпіністи Володимир Михалко та Ірина Скрильова, повідомила Федерація альпінізму і скелелазіння Києва.
За повідомленням, трагедія сталася на спуску з маршруту в результаті нещасного випадку.
Цей факт підтвердили і словацькі рятувальники. Всі обставини ще з'ясовуються, додали в федерації.
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На недавній зустрічі Міжнародного союзу альпіністських асоціацій йшлося, що альпінізм та гірські походи по всьому світу стануть ще більш ризикованими заняттями через зміни клімату.
Частину альпіністських маршрутів треба змінювати, а від деяких - взагалі відмовлятися. Сезони для сходжень також доведеться переносити.
Наприкінці травня при спробі піднятися на вершину Евересту загинули 11 людей. Це майже вдвічі більше, ніж у середньому гинуло там щорічно в останнє десятиліття.
Такий сплеск смертності пояснюють поганою погодою, недосвідченістю альпіністів, занадто великими чергами до вершини та конкуренцією між операторами, які організовують сходження.
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