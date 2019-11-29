У Словаччині загинули двоє українських альпіністів. Як так сталося?

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У Татрах на території Словаччині загинули українські альпіністи Володимир Михалко та Ірина Скрильова, повідомила Федерація альпінізму і скелелазіння Києва.

За повідомленням, трагедія сталася на спуску з маршруту в результаті нещасного випадку.

Цей факт підтвердили і словацькі рятувальники. Всі обставини ще з'ясовуються, додали в федерації.

На недавній зустрічі Міжнародного союзу альпіністських асоціацій йшлося, що альпінізм та гірські походи по всьому світу стануть ще більш ризикованими заняттями через зміни клімату.

Частину альпіністських маршрутів треба змінювати, а від деяких - взагалі відмовлятися. Сезони для сходжень також доведеться переносити.

Наприкінці травня при спробі піднятися на вершину Евересту загинули 11 людей. Це майже вдвічі більше, ніж у середньому гинуло там щорічно в останнє десятиліття.

Такий сплеск смертності пояснюють поганою погодою, недосвідченістю альпіністів, занадто великими чергами до вершини та конкуренцією між операторами, які організовують сходження.

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