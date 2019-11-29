ФСБ затримала в Криму "шпигунку" українських спецслужб

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Російські спецслужби затримали в анексованому Криму громадянку РФ, яку підозрюють у роботі на українську розвідку, повідомила пресслужба Федеральної служби безпеки.

"За підозрою у державній зраді у Севастополі затримана громадянка Росії, яку завербували українські спецслужби і яка за завданням головного управління розвідки Міноборони України цілеспрямовано здійснювала збір секретних відомостей військового характеру", - йдеться в пресрелізі ФСБ.

Проти затриманої порушили кримінальну справу за статтею про державну зраду.

Максимальне покарання за цією статтею 20 років в'язниці.

Арешти за статтями про держзраду і шпигунстві на користь України проводяться в Криму з 2015 року.

У лютому цього року Північно-Кавказький окружний військовий суд засудив майора Чорноморського флоту і його співмешканку до десяти і дев'яти років колонії за шпигунство на користь України. Як повідомлялося, вони обоє повністю визнали провину.

У січні 2018 року ФСБ затримала в Сімферополі громадянина України Костянтина Давиденка. За інформацією відомства, він зізнався в тому, що прибув на півострів для збору даних за завданням Служби безпеки України.