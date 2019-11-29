"Міс менструація": супермаркет "позначив" працівниць. Ідею не сприйняли

Копирайт изображения WWD JAPAN Image caption Міс менструація - героїня японського мультика

Японський супермаркет, який запровадив спеціальні бейджики для працівниць, у яких менструація, заявив, що перегляне таку політику.

Бейджики, на яких зображений персонаж мультиків під назвою "Міс менструація", ввели у жовтні.

Метою нововведення було те, що жінка, яка має бейджик, може потребувати допомоги або довшої перерви під час такого фізіологічного періоду.

"Ми не збиралися ділитися інформацією щодо менструального циклу працівниць з покупцями", - розповіла ВВС речниця супермаркету.

Чому з'явилися такі бейджики

Супермаркет Daimaru у торгівельному районі Осаки запровадив бейджики для приблизно 500 працівниць відділу жіночого одягу.

Бейджики були добровільними, їх ввели на прохання самих продавчинь і приурочили до відкриття нового відділу супермаркету.

Представниця супермаркету твердить, що ідея полягала в "покращенні робочого середовища".

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Як це трактували інші

Коли магазин розповів ЗМІ про бейджики, деякі з них неправильно трактували інформацію, начебто метою таких позначок було інформування покупців і колег про те, що в жінки зараз особливий період.

Один з посадовців Daimaru розповів місцевому виданню, що на супермаркет посипалося "багато скарг" з боку громадськості, "деякі з них стосувалися цькування".

Речниця супермаркету розповіла, що частина працівниць "не бачила сенсу" у бейджиках або носила їх неохоче. "Але інші були налаштовані позитивно і підтримували одна одну", - додала вона.

Вона також сказала, що до супермаркету телефонували клієнти, щоб висловити свою підтримку.

Що відбувається зараз

Супермаркет Daimaru не скасовує свою політику, але переосмислює її. За словами речниці магазину, вони знайдуть інший спосіб поширення інформації, без оповіщення громадськості.

За словами журналістки BBC News у Токіо Юко Като, у Японії, як і в багатьох інших країнах, тема менструації рідко обговорюється між жінками, не кажучи вже про чоловіків.

Однак, додає вона, зараз це змінюється.

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