Рак простати може вилікувати імунотерапія

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Дослідження імунотерапевтичного препарату показало, що він може бути ефективним для чоловіків із раком простати на пізній стадії, які вже перестали реагувати на традиційні варіанти лікування.

Дослідники встановили, що невелика частина чоловіків почувалася добре після закінчення нового тестування, навіть попри дуже поганий прогноз лікарів.

Минулого тижня повідомлялося, що той самий препарат виявився ефективним у лікуванні раку голови та шиї на пізніх стадіях.

Що таке імунотерапія

Імунотерапія використовує нашу власну імунну систему для того, щоби розпізнати та атакувати ракові клітини.

Вона вже використовується як стандартне лікування для деяких видів раку, таких як меланома, та проходить тестування для багатьох інших.

Про що йдеться в дослідженні

У дослідженні йдеться про те, що один з 20 чоловіків з раком простати на пізній стадії відреагував на препарат пембролізумаб. Їхні пухлини значно зменшилися у розмірі або зовсім зникли.

Попри те, що кількість таких чоловіків є невеликою, вони отримали роки додаткового життя, йдеться в дослідженні, опублікованому у виданні Journal of Clinical Oncology.

Ще 19% бачили часткове покращення свого стану здоров'я.

Але більшість пацієнтів у дослідженні жили на препараті в середньому вісім місяців.

У клінічному випробуванні другої фази під керівництвом Науково-дослідного інституту раку та Royal Marsden взяли участь 258 чоловіків із раком простати на пізній стадії, які випробували на собі усі інші варіанти лікування.

Що далі?

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Найсуттєвіші зміни помітили у пацієнтів, у пухлинах яких були мутації генів, які беруть участь у відновленні ДНК.

Зараз науковці досліджують, чи може ця група пацієнтів отримати більшу користь від імунотерапії в новому дослідженні.

Але спочатку потрібен тест, щоби визначити, у кого будуть найзначніші зміни, щоби лікарі знали, з якими пацієнтами працювати.

Що таке рак передміхурової залози?

Це найпоширеніший рак у чоловіків Великої Британії: щороку діагностують близько 48 тисяч випадків.

Кількість випадків раку простати за останні 10 років зросла.

На ранніх стадіях симптомів раку простати може практично не бути. І через розташування простати більшість з них можуть бути пов'язаними з сечовипусканням.

Підвищений ризик захворювання мають чоловіки, родичі яких мали рак простати, чорношкірі чоловіки та чоловіки віком понад 50 років.

Науковці пов'язують зростання кількості чоловіків, які хворіють і помирають від раку передміхурової залози, зі зростанням чисельності населення й тривалості життя.

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