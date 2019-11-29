Стрілянина на Лондонському мосту: є поранені

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На Лондонському мосту сталася стрілянина. Постраждала щонайменше одна людина.

Поліція Лондона заявила, що отримала повідомлення про напад із ножем, і що під час інциденту затримали одну людину.

Поліція також повідомляє про поранених: "Ми вважаємо, що кілька людей поранено".

У соціальних мережах з'явилися зняті очевидцями відео, на яких людина нерухомо лежить на тротуарі на мосту, а бійці спецпідрозділу поліції ціляться в нього з відстані приблизно в 20 метрів.

Кореспондент ВВС Джон Макманус, який випадково опинився на мосту в момент інциденту, розповів, що спочатку бачив, як на мосту билася група чоловіків - кілька людей намагалися вгамувати когось.

Потім, за словами кореспондента, майже одразу прибула поліція, люди побігли з мосту, і пролунали спочатку два постріли, а потім ще кілька.

Лондонський міст і прилеглі до нього вулиці на обох берегах Темзи оточені, на місце прибули десятки поліцейських.

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