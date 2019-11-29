Напад з ножем у Лондоні: загинули двоє людей

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На Лондонському мосту чоловік з ножем напав на перехожих, в результаті чого загинуло двоє людей. Поліція застрелила нападника. Це був теракт, заявили у поліції.

Підозрюваний помер на місці. При цьому є інформація, що чоловік мав на собі фальшивий вибуховий пристрій. Кілька людей поранено.

Представники влади і поліції дякують перехожим, які кинулися на нападника і зупинили його. Один з перехожих вихопив у нього ніж.

"Ці люди ризикували своїм життям, щоб врятувати інших. Дякуємо їм", - заявив мер Лондона Садік Хан.

На кадрах, які опублікували у соцмережах, видно, як кілька перехожих тримають чоловіка. Інший чоловіка в костюмі відбігає, від них, тримаючи великого ножа.

На інших кадрах видно, як людина нерухомо лежить на тротуарі на мосту, а бійці спецпідрозділу поліції ціляться в неї з відстані приблизно в 20 метрів.

Місце події оточено поліцією. Проводяться обшуки, щоб пересвідчитись, чи немає загрози.

Лондон-бридж розташований у жвавому фінансовому і туристичному центрі британської столиці.

Два роки тому він став ареною великого теракту, в результаті якого від ножових поранень загинули вісім людей і майже півсотні були поранені.

Кореспондент ВВС Джон Макманус, який випадково опинився на мосту в момент інциденту, розповів, що спочатку бачив, як на мосту билася група чоловіків - кілька людей намагалися вгамувати когось.

Потім, за словами кореспондента, майже одразу прибула поліція, люди побігли з мосту, і пролунали спочатку два постріли, а потім ще кілька.

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Лондонський міст і прилеглі до нього вулиці на обох берегах Темзи оточені, на місце прибули десятки поліцейських.

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