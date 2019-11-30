Apple відповіла на критику щодо "російського" Криму у своїх додатках

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Представники Apple відповіли на критику щодо позначення анексованого Криму як російської території. В компанії кажуть, що "більш глибоко" вивчать проблему позначення міжнародних кордонів.

Прессекретарка Apple заявила, що змінюючи позначення приналежності півострова, компанія керувалася нормами законодавства.

"Ми вивчаємо міжнародні закони, а також закони США та інших країн перш ніж внести зміни в Apple Maps, і робимо це, якщо цього вимагає закон".

Вона нагадала, що нове позначення Криму видно лише на пристроях, що використовують російські користувачі.

Піти на цей крок довелося через зміни в російських законах, пояснили в компанії.

"Ми більш глибоко проаналізуємо, як позначаються спірні кордони в наших сервісах, і в результаті можемо внести зміни в майбутньому".

"Наша мета - бути впевненими в тому, що наші клієнти можуть насолоджуватися Apple Maps та іншими сервісами в будь-якій точці світу", - додали в Apple.

"Російський Крим"

Про згоду компанії Apple позначати територію анексованого Криму як російську стало відомо у середу, 27 листопада.

Для користувачів, які заходять в додатки Apple Maps і "Погода" з РФ, півострів відображається зараз саме як частина РФ.

При цьому, якщо зайти у ті ж додатки з інших країн, то приналежність Криму до будь-якої країни не уточнюється.

Приміром, якщо російський користувач вводитиме у додатку "Погода" назву міста Сімферополь, то побачить, що він є частиною Росії:

Копирайт изображения APPLE WEATHER Image caption Скріншот додатку "Погода" в разі використання з Росії

Якщо ж зробити те саме з України, то приналежність Сімферополя приховується:

Копирайт изображения APPLE Image caption Скріншот додатку "Погода" в разі використання з України

У додатку Apple Maps також не позначений кордон між Кримом та Росією. Втім, це може бути пов'язано із тим, що Apple взагалі не позначає чітко морські кордони між державами.

Копирайт изображения Apple Maps Image caption Скріншот додатку Apple Maps

Про зміну політики Apple одним із перших повідомив голова комітету з безпеки і протидії корупції Держдуми РФ Василь Пісарєв.

"Apple внесла правки у географічні назви суб'єкта Крим і міста федерального значення Севастополь. Назви приведені у відповідність з Конституцією РФ", - заявив він агентству "Інтерфакс".

Він розповів, що представники Apple зустрічалися з депутатами і наводили візуальні докази внесених змін. Переговори між Apple та Держдумою РФ тривали упродовж кількох місяців.

Спочатку компанія вбачала вирішення проблеми у тому, аби взагалі не позначати Крим як територію України або Росії, проте зрештою змінила свою позицію.

Новий підхід Apple до позначення Криму спричинив шквал критики на адресу компанії в Україні.

Висловився, зокрема, міністр закордонних справ Вадим Пристайко.

"Дозвольте пояснити вашими термінами, Apple. Уявіть, що ви засмучені тим, що ваш дизайн, ідеї, роки роботи і частинку вашого серця викрав ваш найзліший ворог, але якийсь невіглас не звертає уваги на ваш біль. Ось так відчуваєш себе, коли ви називаєте Крим російською територією", - написав він у своєму твіттері.

Пропустити Twitter допис , автор: @VPrystaiko Let me explain in your terms, @Apple. Imagine you're crying out that your design & ideas, years of work & piece of your heart are stolen by your worst enemy but then smb ignorant doesn't give a damn about your pain. That's how it feels when you call #Crimea a 🇷🇺 land. — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) 27 листопада 2019 р.

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