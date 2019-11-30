"Перетворили РНБО на посміховисько з клоунами". Генерал Кривонос - про своє звільнення

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Заступник секретаря Ради нацбезпеки Сергій Кривонос прокоментував своє звільнення з двох посад.

Напередодні на сайті президента з'явився указ, яким пан Кривонос виводиться зі складу Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю.

Цим же указом Кривоноса звільнили від виконання обов'язків голови міжвідомчої робочої групи з підготовки пропозицій щодо зміцнення обороноздатності держави.

При цьому указу про звільнення Кривоноса з посади заступника РНБО на сайті президента немає.

У своєму фейсбуці Сергій Кривонос припустив, що президент підписав цей указ з ініціативи секретаря РНБО Олексія Данілова.

"Секретар РНБО, якого попередні п'ять років війни не було видно і чути ні на фронті, ні в тилу, таки проштовхнув підписання указу", - написав він.

"І взагалі - перетворили РНБО з Ради національної безпеки та оборони України на посміховисько з клоунами", - додав пан Кривонос.

Наприкінці жовтня в одному з інтерв'ю Кривонос також заявляв, що секретар РНБО Олексій Данілов не бачить його на посаді свого заступника.

"Олексій Мячеславович не бачить мене на посаді заступника секретаря РНБО. Чому? Не знаю. Але я вдячний, що він чесно мені про це сказав".

Тоді ж Кривонос додав, що чекатиме на рішення президента, оскільки саме він відповідає за призначення в Раді нацбезпеки.

Сергій Кривонос був призначений на посаду заступника секретаря РНБО у березні цього року, ще за часів президентства Петра Порошенка.

На цій посаді він замінив фігуранта корупційного скандалу Олега Гладковського.

До цього Кривонос обіймав посаду заступника командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ.

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