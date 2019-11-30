Смартфонозалежність: що відбувається з підлітками, якщо у них забрати телефон?

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Чверть сучасних підлітків демонструє залежність від смартфонів: у них з'являються симптоми психологічної "ломки", коли у них немає постійного доступу до смартфону. Молоді люди стають дратівливими і починають панікувати. Крім того, вони часто не в змозі самостійно контролювати час, проведений біля екрану.

До таких невтішних висновків дійшли дослідники лондонського університету Кінгз коледж. Вчені попереджають, що подібна залежність може стати згубною для психічного здоров'я.

Неконтрольоване використання смартфонів підлітками викликає у них стрес і депресивні розлади, може стати причиною нестачі сну і низької успішності.

У доповіді, опублікованій у медичному виданні BMC Psychiatry, вчені проаналізували дані 41 дослідження, у яких загалом взяли участь 42 тис. підлітків.

У 23% молодих людей виявили симптоми залежності від смартфонів, зокрема тривожність через відсутність доступу до телефону, нездатність контролювати час, проведений перед екраном, що також шкодить іншим, корисним заняттям.

"Вони з нами надовго"

Смартфони стали повсюдно доступні з 2011 року, і відноді їхнє використання тільки зростає. Як пишуть автори доповіді, діти часто отримують смартфони в особисте користування у віці 11 років.

Копирайт изображения IAN HOOTON/SCIENCE PHOTO LIBRARY Image caption Дівчата частіше виявляють залежність від смартфонів, ніж юнаки

Згідно з доповіддю, у віці від 17 до 19 років дівчата частіше страждають на залежність від мобільних пристроїв, ніж юнаки. Такі дані показують 13 досліджень з 17.

Дівчата більш залежні від соціальних мереж. Юнаки ж в основному безконтрольно захоплюються іграми.

Автори доповіді попереджають, що підлітки більше за дорослих схильні до розладів психіки, які можуть мати трагічний ефект на усе їхнє подальше життя.

І тому, вважають психіатри, які проводили дослідження, необхідно розробити методи оцінки психічної залежності від смартфонів, щоб запобігти можливому довгостроковому впливу електронних пристроїв і поширенню психічних розладів у наступних поколіннях.

"Смартфони з нами надовго, тому необхідно розуміти, яку проблему може становити їхнє використання", - каже одна з авторок доповіді Нікола Калк.

"Ми не знаємо, чи викликають таку залежність безпосередньо смартфони або встановлені на них додатки, - пояснює д-р Калк. - Проте суспільство має бути поінформоване про вплив смартфонів на дітей і підлітків, а батьки повинні стежити за часом, який їхні діти проводять з телефонами".

Співавторка доповіді Саманта Сон попереджає, що така залежність "може мати серйозні наслідки для психічного здоров'я та повсякденного життя, тому необхідно і далі досліджувати проблеми, які може спричиняти використання смартфонів".

Водночас Емі Орбен з Кембриджського університету застерігає від безапеляційних заяв про те, що існує безпосередній причинно-наслідковий зв'язок між проблемами від використання смартфонів та депресією.

За її словами, попередні дослідження довели, що такий зв'язок цілком може бути зворотним - наявний депресивний розлад може призводити до безконтрольного користування смартфоном.

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