Поліція спіймала священника УПЦ МП з наркотиками. Що відомо

У Запоріжжі поліція затримала ієромонаха Свято-Андріївського кафедрального собору Запоріжжя Євгена Кугатова з наркотиками.

Цю інформацію підтвердив Митрополит Запорізький і Мелітопольський УПЦ МП Лука.

Як пише запорізьке видання "Форпост", священника затримали, коли він забирав посилку, відправлену з міста Черкаси. В пакунку знайшли наркотичні речовини - нібито йдеться про амфетамін та метиламін.

Окрім нього, за посилкою нібито приїхав товариш Кугатова Євген Квач: "його функція була сидіти на "стрьомі", за кермом автомобіля, яким приїхали по наркотики", повідомляє видання.

Квач, пише "Форпост", встиг повідомити про затримання священника керівництву єпархії, і "для порятунку" на місце відправили її представників, проте врятувати Кугатова від затримання їм так і не вдалося.

Факт затримання священника у своєму Telegram-каналі підтвердив Митрополит Запорізький і Мелітопольський УПЦ МП Лука.

"Зі скорботою у серці підтверджую, що клірик нашої єпархії затриманий правоохоронними органами", - написав він.

За словами єпископа, Кугатова він знає давно - так само, як і про його наркотичну залежність: "Але я бачив і його каяття, і його бажання позбавитися цього недугу. Багато років вдавалося стримувати хворобливі потяги наркозалежності Євгена. Але влада диявола, на жаль, знову ним опанувала".

"Для мене це гіркий і важкий урок. Щодо цього клірика будуть застосовані усі дисциплінарні заходи. Він має відповісти за законом перед правоохоронними органами. Я готовий надати необхідну допомогу для розслідування цього інциденту", - додав митрополит Лука.

Він також закликав усіх недоброзичливців не зловтішатися над цим випадком.

Донедавна митрополит Лука був одним із двох українських ієрархів-членів Священного синоду Російської православної церкви.

В Україні він має неоднозначну репутацію: свого часу він голосував за рішення синоду РПЦ про розрив з Константинополем, який погодився надати автокефалію Православній церкві України (ПЦУ).

Окрім того, на початку минулого року він підтримав вчинок запорізького священника, який відмовився відспівувати трагічно загиблого дворічного хлопчика, пославшись на те, що той був хрещений в "розкольницькій" церкві Київського патріархату.

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