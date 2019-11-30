Президент Бразилії звинуватив ДіКапріо в підпалах лісів Амазонії

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Президент Бразилії Жаїр Болсонару звинуватив Леонардо ДіКапріо в тому, що актор нібито виділяв гроші на підпал лісів у Амазонії.

Болсонару не став уточнювати, звідки взяв цю інформацію. Раніше президент Бразилії неодноразово звинувачував у підпалі лісів некомерційні організації, які його критикували.

ДіКапріо, який пообіцяв виділити на порятунок амазонських лісів 5 мільйонів доларів, відкинув звинувачення на свою адресу.

"Цей Леонардо ДіКапріо крутий малий, так? Дає гроші, щоб палити Амазонію", - сказав Болсонару.

Судячи з усього, цю заяву президент зробив, посилаючись на арешт чотирьох пожежників-добровольців зі штату Пара, яких звинуватили в умисному підпалі лісів з метою отримання грантів від некомерційних організацій.

Правозахисники, НКО та опоненти Болсонару вважають, що пожежників затримали з політичних мотивів, називаючи це "цькуванням захисників навколишнього середовища".

У четвер бразильський лідер різко розкритикував Всесвітній фонд дикої природи, заявивши, що організація заплатила пожежникам за фотографї. У фонді ці звинувачення заперечили.

"Що зробила НКО? Що зробити найпростіше? Підпалити ліс. Сфотографувати, зняти на відео. Всесвітній фонд дикої природи розпочинає кампанію проти Бразилії, зв'язується з ДіКапріо, і той жертвує 500 тисяч доларів. Частину цих грошей отримали люди, які нас підпалювали. Леонардо ДіКапріо, ти даєш гроші на пожежі в Амазонії, так не піде", сказав Болсонару.

"Їх, звісно, варто підтримувати, але ми не виділяли кошти організаціям, що опинилися під ударом, - відповів ДіКапріо. - На кону майбутнє цих незамінних екосистем, і я гордий бути частиною груп, які займаються їх захистом".

Найбільший тропічний ліс у світі, Амазонія, уповільнює темпи глобального потепління. Він відомий як "легені світу" і в ньому проживають близько трьох мільйонів видів рослин і тварин. Там також мешкає один мільйон корінних американців.

У серпні в Амазонії одночасно вирували тисячі пожеж - їх було зафіксовано утричі більше, аніж в аналогічний період 2018 року.

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