"Зоряний монстр": вчені виявили величезну чорну діру, якої не має існувати

Копирайт изображения Getty Images Image caption Приблизно так виглядає виявлена чорна діра очима художника

Китайські астрономи виявили в нашій галактиці чорну діру, саме існування якої не відповідає жодній з теорій зоряної еволюції. Її маса перевищує "гранично допустиму" щонайменше вдвічі.

Дивовижний об'єкт, що отримав назву LB-1, розташований приблизно в 15 тисячах світлових років від Землі і належить до чорних дір зоряної маси. Тобто це колишня зоря, яка вичерпала своє термоядерне паливо і різко стиснулася внаслідок дії власної гравітації.

Однак під час гравітаційного колапсу зоря вибухає, втрачаючи більшу частину своєї маси. Тому, згідно з чинними розрахунками, чорна діра, яка виникла внаслідок такого стиснення може бути важчою за Сонце не більш ніж у 20 разів.

Натомість маса LB-1 перевищує сонячну приблизно в 70 разів - і вчені не можуть пояснити, як таке можливо.

"Чорні діри такої маси взагалі не повинні існувати в нашій галактиці, згідно з більшістю усталених на сьогодні моделей еволюції зірок, - цитує Eurekalert професора Лю Цзифєй, провідного автора роботи. - LB-1 важить вдвічі більше, ніж ми вважали можливим. Тепер теоретикам доведеться неабияк постаратися, щоб пояснити, як вона сформувалася".

Поки що у китайських вчених є дві основні теорії.

Перша полягає в тому, що LB-1 утворилася не внаслідок гравітаційного колапсу однієї зірки, а в результаті злиття двох менш масивних чорних дір, існування яких можна пояснити в рамках чинних моделей.

Друга теорія полягає в тому, що після вибуху наднової велика частина викинутої матерії з якихось причин не була віднесена зоряним вітром (як це відбувається зазвичай), а впала назад на зірку, перетворивши її в чорну діру. У теорії таке можливо, але досі астрономи жодного разу не зустрічали подібних випадків.

Потрібно відзначити, що LB-1 аж ніяк не є найбільшою чорною дірою в принципі - а лише наймасивнішою у своєму класі. Надмасивні чорні діри можуть бути важчими за Сонце в мільярди разів, однак у них зовсім інший механізм формування.

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