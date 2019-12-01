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65-річний американець загинув у власному будинку, потрапивши у пастку, яку він поставив для грабіжників.

Рональд Сір з міста Ван Бурен у штаті Мен зателефонував у поліції, і повідомив, що отримав кульове поранення.

Поліція виявила, що двері у будинку пана Сіра були спроєктовані таким чином, що в кожного, хто намагався увійти без дозволу господаря, автоматично стріляв саморобний вогнепальний пристрій.

Серед власників будинків встановлення подібних пасток не є рідкісним явищем, хоча це заборонено законом.

Поліція повідомила у соцмережах, що виклик від власника будинку надійшов у четвер.

"Після детального розслідування... було встановлено, що пан Сір був застрелений внаслідок випадкового вистрілу одного з його саморобних пристроїв", - йдеться у повідомленні поліції у Facebook.

"На жаль, пан Сір не витримав поранень, отриманих від пострілу вогнепальної зброї", - додали в поліції.

Невідомо, як загиблому вдалося прилаштувати пристрій.

Копирайт изображения Reuters Image caption У США є незаконим облаштування будинків пастками-розтяжками, які приводять у дію вогнепальну зброю

Поліція також знайшла інші ймовірні пристрої та залучила до будинку поліцейських саперів.

Це не перший випадок з подібними пастками у США.

У лютому група інвесторів у нерухомість, оглядаючи придбаний у Філадельфії будинок, виявила, що на сходах була нитка, і людина, яка б її зачепила, могла отримати удар ножем.

У вересні минулого року чоловік в штаті Іллінойс загинув, коли відкрив сарай сусідів, який був оснащений стріляючою у таких випадках рушницею. У вересні цього року 48-річний Вільям Васмунд був визнаний винним у вбивстві першої ступеня та протизаконному застосуванні зброї проти іншої людини.

А в жовтні 2018 року чоловіку в Орегоні висунули звинувачення після поранення одного з агентів ФБР, які прийшли до його будинку.

Співробітники ФБР знайшли в будинку 66-річного Грегорі Родвелта укріплені вхідні двері, пастки для тварин та інвалідне крісло, з прикріпленою рушницею, яка й вистрілила агенту в ногу.

Чому в США встановлення таких пасток є незаконним?

Пасткою-розтяжкою вважається прихований або замаскований пристрій, який може викликати тілесні ушкодження при спрацьовуванні.

Є незаконним встановлення подібних пристроїв у будинку, щоб захистити його від зловмисників, якщо ці пристрої можуть заподіяти шкоду.

Юридичний аргумент полягає в тому, що життя цінується більше, ніж майно, а пристрої не мають засобів для запобігання випадковій шкоді або розмежуванню цілей.

Навіть якщо пастка націлена на злочинця, той, хто встановлює пастку, хоч і має право захищати своє житло, не має права визначати покарання.

Травми можуть призвести до судових позовів. У справі Катко проти Бріні, 1971 року в штаті Айова, двоє власників будинків були притягнуті до відповідальності за тілесні ушкодження, спричинені їхньою обладнаною пружиною рушницею, яку встановили для охорони порожнього будинку.

Суд постановив, що використання смертельнонебезпечної зброї не є обґрунтованим та призначив позивачу 30 000 доларів відшкодування збитків.

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