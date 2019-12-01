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Данія вперше оголосила, що безпека Гренландії, яка їй належить, важливіше таких загроз, як тероризм або кіберзлочинність.

Служба військової розвідки Данії (FE) пов'язує це, серед іншого, з можливими змінами в американській політиці, оскільки президент США Дональд Трамп публічно сказав, що хотів би, аби Америка купила цей величезний арктичний острів.

Гренландія - частина Данії, яка користується надзвичайно широкою автономією. У 1985 році вона вийшла зі складу Європейського економічного співтовариства, також у неї є право укладати торгові договори з іншими країнами.

Китай вже підписав з нею договори про розробку місцевих родовищ.

Очільник Служби військової розвідки Данії Ларс Фіндсен сказав, що Гренландія зараз - головне питання безпеки королівства, оскільки в Арктиці починається конкуренція між світовими державами, зокрема, США, Китаєм та Росією.

У серпні уряд Данії назвав абсурдною пропозицію Дональда Трампа купити Гренландію у Копенгагена.

Відразу після цього Трамп скасував офіційний візит до Данії і назвав заяву прем'єр-міністра цієї країни огидною.

США проявляють інтерес до Гренландії вже давно. Вперше Вашингтон запропонував купити цей острів у 1867 році, а востаннє, якщо не брати до уваги слів Трампа, - в 1941 році, коли Америка забезпечувала безпеку цієї території.

Копирайт изображения Reuters Image caption Американська база Туле в Гренландії

Гренландія відігравала важливу роль під час холодної війни.

У селищі Туле знаходиться американська база з величезним радаром, що стежить за простором над Арктикою на випадок ракетного нападу. Це найпівнічніша військова база США.

Чому виник інтерес до Гренландії?

Гренландія стає стратегічно важливим регіоном через глобальне потепління. Масштаби судноплавства в Північному Льодовитому океані зростають, а через танення гренландських льодовиків видобуток корисних мінералів, запаси яких на острові значні, може стати більш вигідним.

Гренландія розташована між Північною Америкою і Європою, що полегшує доставку добутих копалин на ринки багатьох країн.

"У цьому році ми вирішили почати аналітичну доповідь про потенційні загрози з Арктики, оскільки зростаючий інтерес до цього регіону безпосередньо зачіпає Королівство Данію", - заявив BBC Ларс Фіндсен.

"Попри те, що все приарктичні держави заявляють, що хочуть вберегти цей регіон від військово-політичної конфронтації, військова присутність в Арктиці зростає. Почалася велика гра між такими державами, як Росія, США та Китай, а це посилює напруженість в регіоні".

Копирайт изображения AFP Image caption "Абсалон" - корабель вогневої підтримки, один з двох найбільших кораблів ВМС Данії

Росія зміцнює свою економічну та військову присутність в Арктиці. Водночас між Данією, Росією, США та Канадою є розбіжності щодо належності полярних територій.

ВМС та авіація Данії регулярно патрулюють повітряний та морський простір Гренландії. А в серпні Данія вперше відправила у води Гренландії один з двох найбільших кораблів свого флоту - "Абсалон".

Мінеральні багатства Гренландії

Гірничодобувна промисловість в Гренландії розширюється, оскільки льодовики тануть.

Спільне підприємство австралійської компанії Greenland Minerals Ltd та китайської Shenghe Resources Holding дозволить Китаю імпортувати з Гренландії уран та торій.

За оцінками Greenland Minerals Ltd, запаси одного тільки родовища в південній частині Гренландії складають приблизно 270 тисяч тонн урану та 11 млн тонн рідкісноземельних елементів. У проекті бере участь Національна ядерна корпорація Китаю (CNNC).

В інших районах Гренландії виявлені родовища рубінів та сапфірів, а також золота, платини, цинку, свинцю та молібдену.

Копирайт изображения AFP Image caption Населення Гренландії не перевищує 60 тисяч людей

Лондонська компанія Bluejay Mining розробляє родовище ільменіту - титанової руди - в районі річки Дандас, поблизу американської бази Туле. Частина акцій цього родовища купили данські та гренландські компанії.

Крім видобутку титанової руди, Bluejay Mining розробляє в Гренландії ще два великих родовища. На одному з них видобувають нікель, мідь та платину, на іншому - цинк, свинець і срібло. Понад половина працівників компанії - гренландці або данці.

Якими є відносини між Данією та Гренландією?

Населення Гренландії - приблизно 56 тисяч осіб, і економічно ця територія багато в чому залежить від Данії.

У 2009 році ухвалено закон про самоврядування Гренландії, внаслідок чого територія отримала значну автономію, хоча Данія відповідає за закордонні справи, оборону, безпеку і імміграційну політику на острові.

Приблизно 90% гренландського експорту складають морепродукти, більша його частина - в основному креветки - постачається в Данію.

Уряд Данії частково фінансує будівництво трьох великих міжнародних аеропортів в Гренландії, зокрема, і в столиці, місті Нуук. Побудувати там аеропорт бажав і Китай, але його пропозицію відхилили.

Копенгаген також надає Гренландії щорічну субсидію у 3,9 млрд данських крон (574 млн доларів).

Як повідомив BBC журналіст данського новинного сайту OLFI Каспер Уестер, мешканці Гренландії розуміють, який величезний потенціал мають поклади корисних копалин на острові.

Деякі гренландські політики виступають за повну незалежність автономії, хоча, за словами Уестера, навіть вони розуміють, "як їм буде погано без данських субсидій".

Що ж стосується данських політиків, то вони намагаються поводити себе дуже обережно, говорить Уестер. Дискусії на тему Гренландії зводяться до питання: чи не занадто колоніальну політику проводить Копенгаген?

А крім того, багато данських політиків не хочуть, щоб країна вплутувалася у великі бізнес-проєкти з Китаєм, каже журналіст.

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