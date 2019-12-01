Копирайт изображения facebook.com/UA.KyivPolice Image caption Злочин стався у центрі Києва

У Києві невідомий розстріляв машину і вбив трирічну дитину. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

"Чоловік стріляв у громадянина С., однак куля влучила у трирічного хлопчика, який також перебував у салоні. Від отриманого вогнепального поранення дитина померла у кареті "швидкої" дорогою до лікарні", - йдеться у повідомленні.

Розпочато кримінальне провадження за ст 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

У поліції повідомляють, що о 17:15 у Києві розпочалася спецоперація з розшуку чоловіка, який стріляв в автомобіль Range Rover та смертельно поранив хлопчика.

Злочин стався на перехресті вулиць Льва Толстого і Тарасівської.

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"Правоохоронці спілкуються зі свідками та оглядають прилеглу до місця злочину територію, встановлюють наявність камер відеонагляду, які могли зафіксувати зловмисника", - повідомляють у поліції.