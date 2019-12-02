Вбивство дитини в авто: стало відомо, у кого цілився кілер
За кермом автомобіля Range Rover, який напередодні ввечері обстріляли у центрі Києві, вбивши трирічного хлопчика, перебував бізнесмен і депутат Київської обласної ради В'ячеслав Соболєв.
Про це спочатку повідомила низка українських ЗМІ з посиланням на свої джерела, а згодом, як повідомляє ТСН, пан Саболєв сам їм це підтвердив.
Про злочин повідомила поліція Києва напередодні:
Там, зазначили, що нападник "стріляв у громадянина С.", однак куля влучила у трирічного хлопчика, який також перебував у салоні.
Від отриманого вогнепального поранення дитина померла у кареті "швидкої" дорогою до лікарні, додали в поліції.
Злочин стався на перехресті вулиць Льва Толстого і Тарасівської.
- Суд арештував обох поліцейських, підозрюваних у вбивстві 5-річного Кирила
- Чоловік влаштував пастку для грабіжників під дверима. Вона його і вбила
Поліція почала спецоперацію з розшуку нападника, який стріляв в автомобіль.
Подію кваліфікували як умисне вбивство.
Хто такий В'ячеслав Соболєв?
В'ячеслав Соболєв - український економіст та бізнесмен. Уродженець міста Єнакієве, що на Донеччині, однак зараз мешкає в Києві.
2002 року його обрали депутатом міської ради Донецька. Він працював у НАК "Нафтогаз України".
З 2005 по 2006 рік був заступником мера Донецька.
2015 року став депутатом Київської обласної ради від партії "Блок Петра Порошенко".
Батько п'ятьох дітей, його молодший син народився в 2016 році.