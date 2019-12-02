Вбивство дитини в авто: стало відомо, у кого цілився кілер

Копирайт изображения facebook.com/UA.KyivPolice Image caption Поліція почала спецоперацію з розшуку нападника, який стріляв в автомобіль.

За кермом автомобіля Range Rover, який напередодні ввечері обстріляли у центрі Києві, вбивши трирічного хлопчика, перебував бізнесмен і депутат Київської обласної ради В'ячеслав Соболєв.

Про це спочатку повідомила низка українських ЗМІ з посиланням на свої джерела, а згодом, як повідомляє ТСН, пан Саболєв сам їм це підтвердив.

Про злочин повідомила поліція Києва напередодні:

Там, зазначили, що нападник "стріляв у громадянина С.", однак куля влучила у трирічного хлопчика, який також перебував у салоні.

Від отриманого вогнепального поранення дитина померла у кареті "швидкої" дорогою до лікарні, додали в поліції.

Злочин стався на перехресті вулиць Льва Толстого і Тарасівської.

Поліція почала спецоперацію з розшуку нападника, який стріляв в автомобіль.

Подію кваліфікували як умисне вбивство.

Хто такий В'ячеслав Соболєв?

В'ячеслав Соболєв - український економіст та бізнесмен. Уродженець міста Єнакієве, що на Донеччині, однак зараз мешкає в Києві.

2002 року його обрали депутатом міської ради Донецька. Він працював у НАК "Нафтогаз України".

З 2005 по 2006 рік був заступником мера Донецька.

2015 року став депутатом Київської обласної ради від партії "Блок Петра Порошенко".

Батько п'ятьох дітей, його молодший син народився в 2016 році.