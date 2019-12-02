Вбиті у теракті в Лондоні - випускники Кембриджа. Вони хотіли допомагати в'язням

Копирайт изображения Met Police Image caption Джек Меррит був координатором програми "Вчимося разом", Саскія Джонс працювала у цьому проєкті волонтером

Обидві жертви терористичної атаки на Лондонському мосту були випускниками Кембриджу.

Одна з них - 23-річна Саскія Джонс, другий загиблий - 23-річний Джек Меррит.

Вони обоє брали участь у проєкті "Вчимося разом" - соціальної реабілітаційної програми допомоги ув'язненим.

У результаті теракту постраждали також ще троє людей: одного з них вже відпустили додому, стан ще двох - стабільний.

Напад на Лондонському мосту стався у п'ятницю ввечері. Його скоїв 28-річний Усман Хан, який раніше був ув'язнений за тероризм, але його достроково звільнили.

Хана, якого звільнили у грудні 2018 року після відбуття половини строку, застрелила поліція на Лондонському мосту.

На вихідних поліція обшукала будинок в Стаффорді, пов'язаний з Усманом Ханом, а згодом повідомила про арешт 34-річного чоловіка за підозрою у підготовці терористичних актів. Але, при цьому, поліція наголосила, що немає фактів, які вказували б на участь цієї людини у нападі на Лондонському мосту.

Випусники Кембриджу

І Джек Меррит, і Саскія Джонс були випускниками Кембриджського університету і у момент нападу якраз були учасниками університетської програми "Вчимося разом", метою якого є реабілітація в'язнів.

Копирайт изображения Metropolitan Police Image caption Батьки Джека Меррита кажуть, що їхній син мав намір пов'язати своє життя з Лінні - своєю дівчиною

Їхні сім'ї вшанували пам'ять своїх рідних.

"Саскія був веселою, доброю людиною й була центром позитивного впливу на життя багатьох людей", - йдеться у заяві сім'ї.

"Це надзвичайно болісний час для сім'ї. Саскія залишить величезну порожнечу в нашому житті, і ми б просили дотримання нашого права на приватність", - додала родина.

Копирайт изображения Metropolitan Police handout Image caption 23-річна Саскія Джонс була випускницею Кембриджа і збиралася займатися допомогою засудженим

Родина пана Мерритта у своїй заяві назвала його "талановитим хлопцем", який "помер, роблячи те, що любив":

"Джек жив своїми принципами; він вірив у спокуту й реабілітацію, а не у помсту, і він завжди був на боці знедолених".

"Ми знаємо, що Джек не хотів би, аби цей страшний, поодинокий випадок підштовхнув уряду запровадити ще більш драконівські вироки ув'язненим, або змусив владу затримувати людей у в'язниці довше, ніж потрібно", - йдеться у заяві.

"Найбільша трагедія"

Серед поранених людей, імена яких не розголошуються, також є працівник університету, повідомив представник Кембриджу.

Той факт, що Меррита убила людина, якій він намагався допомогти, - це "найбільша трагедія", сказав ВВС проректор Кембридзького університету, професор Стівен Джей Туп.

Image caption Проректор Кембридзького університету, професор Стівен Джей Туп вважає програму "Вчимося разом" надзвичайно ефективною

У неділю в Саутворкському соборі неподалік місця трагедії пройшла жалобна служба за загиблими.

На ній згадували і про жертв іншого нападу, який стався поблизу два роки тому. Тоді під час терористичної атаки на ринку Боро загинуло вісім людей.

Image caption Жалобна служба в Саутворкському соборі

П'ятничний напад стався менше, як через місяць по тому, як рівень терористичної загрози у Британії знизили з серйозного до істотного, тобто було визнано, що терористичні напади "можливі", але не вельми "вірогідні".

Копирайт изображения AFP Image caption Квіти на Лондонському мосту

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