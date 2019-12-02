Зеленський: "Я не піду на війну на Донбасі"

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Володимир Зеленський заявив, що за жодних умов не погодиться на війну на Донбасі.

Про це президент України сказав у інтерв'ю іноземним ЗМІ, зокрема Time, Der Spiegel, Le Monde та Gazera Wyborcza.

"Я не погоджусь на війну на Донбасі. Я знаю, що є багато гарячих голів, особливо серед тих, хто проводить мітинги й каже: "Давайте будемо битися і відвоюємо все назад!" Але якою ціною?.. Я цього не буду робити", - цитує пана Зеленського Time.

"Якщо така позиція не задовольняє суспільство, то прийде новий лідер, який задовольнить ці вимоги", - наголосив він.

Так президент відповів на питання журналіста про те, що він робитиме, якщо переговори з Росією не дадуть жодного результату.

За його словами, сценарій війни для нього є абсолютно неприйнятним, бо ціна за нього буде занадто високою.

"Але я ніколи на це (війну, - Ред.) не піду, бо моя життєва позиція - це насамперед бути людиною. І я не можу їх відправити туди. Як? Скільки з них помре? Сотні тисяч, а потім почнеться велика війна в Україні, а потім - у всій Європі", - додав пан Зеленський.

"Я нікому не довіряю"

Він повідомив, що три телефонні розмови, які він мав з президентом Росії Володимиром Путіним "були продуктивними", але на питання, чи довіряє він Путіну, український президент відповів: "Я нікому не довіряю. Кажу вам чесно".

9 грудня у Парижі має відбутися зустрічі у форматі "Нормандської четвірки". У зустрічі візьмуть участь лідери чотирьох країн: України, Росії, Франції та Німеччини. Це буде перша зустріч Володимира Зеленського і Володимира Путіна.

Ключове питання на порядку денному - розв'язання конфлікту на Донбасі.

Востаннє така зустріч на рівні лідерів держав відбулася 19 жовтня 2016 року в Берліні. Її учасники визнали, що жодного прориву в урегулюванні конфлікту на Донбасі тоді не вдалося досягнути.

Ставши президентом, Володимир Зеленський активізував переговори щодо ситуації на Донбасі, однак його критики побоюються, що нова мирна угода може бути укладена на невигідних для України умовах.

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