Волонтер у смартфоні: як робити добро, не виходячи з дому

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Напередодні "Щедрого вівторка" - дня добрих справ, який другий рік проводять в Україні, пропонуємо кілька способів робити добро, не виходячи з дому.

Підбірка Топ-3 способів бути волонтером у смартфоні виглядає наступним чином:

1. Грошова пожертва є найпоширенішим способом робити добрі справи, якщо часу обмаль.

Сучасні додатки та електронний банкінг дають змогу налаштувати грошовий платіж, який за вашою згодою, але вже без вашої участі буде здійснюватися регулярно, наприклад, щомісяця.

Організацію або особу, якій ви хочете допомагати, ви обираєте самостійно. Також ви визначаєте сферу, у якій будете волонтерити. Це може бути допомога дітям, учасникам АТО, людям літнього віку, людям з інвалідністю, екологічні, спортивні, освітні проєкти та багато іншого.

Знайти тих, кому потрібна допомога, можна на різних волонтерських сервісах.

Одним з таких є інтерактивна "Карта добра", розроблена для акції "Щедрий вівторок" в Україні. Тут можна обрати вид допомоги, цільову аудиторію і навіть регіон у межах України, куди ви спрямуєте свою допомогу.

Копирайт изображения FACEBOOK.COM/LASKASTORE Image caption Можна здати одяг та інші речі до спеціальних магазинів, де вони знайдуть нових власників

2. Пожертвувати свій час чи талант. Якщо ви бухгалтер, копірайтер, фрілансер чи інший фахівець, то може обрати організацію, якій хочете допомогти, і застосувати свої професійні навички та свій час на її користь.

Наприклад, можна безкоштовно писати статті, створювати контент для соцмереж, надати фахову консультацію з юридичних питань чи вести бухгалтерську документацію. До прикладу, на "Карті добра" створено спеціальний фільтр "Талант", за яким можна знайти організацію, яка потребує певного виду допомогти.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Добра справа - це оплатити продукти в магазині для бабусі

3. Шеринг та репост у соцмережах. Навіть, якщо зараз ви не можете пожертвувати гроші чи витрати свій час на якусь волонтерську ініціативу, ви завжди можете про неї розповісти. Розповсюдження інформації — це також допомога.

Список добрих справ можна продовжувати. Ви можете стати донором крові, здати одяг та інші речі повсякденного вжитку, які вам вже непотрібні, оплатити ліки в аптеці чи продукти в супермаркеті для людей похилого віку тощо.

Як розповіла Анна Нішніанідзе, комунікаційна менеджерка проєкту "Щедрий вівторок", українці охоче роблять благодійні вчинки, але здебільшого не хочуть про це розповідати.

"Слоган "Щедрого вівторка" полягає в тому, що добро має звучати голосно. Коли ми бачимо навіть в соцмережах приклад доброї справи, про яку розказали, то є вірогідність того, що той, хто ніколи того не робив, може зробити", - додає пані Нішніанідзе.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Вигуляти собаку сусіда, який захворів, також добра справа

"Щедрий вівторок", або всеукраїнський день добрих справ, вдруге відбудеться в Україні у вівторок, 3 грудня.

Ідея благодійного руху виникла у 2012 році в США. За час існування ініціативи до неї долучились понад 150 країн. Мільйони учасників долучаються до руху з ініціативами на користь благодійних організацій і розповідають про це у соцмережах.

Взяти участь в акції може кожен охочий.

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