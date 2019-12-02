Підозрюваних у вбивстві хлопчика в центрі Києва затримали

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Поліцейські затримали підозрюваних у вбивстві дитини в центрі столиці, повідомляє Національна поліція Києва.

"Зараз із ними спілкуються оперативники та слідчі. Проводяться невідкладні слідчі дії", - йдеться у заяві відомства.

У неділю в Києві невідомий стріляв у автомобіль, у салоні якого перебувала родина. Куля влучила у хлопчика, який від отриманих травм помер дорогою у лікарню.

За кермом Range Rover був бізнесмен і депутат Київської обласної ради В'ячеслав Соболєв.

Злочин стався на перехресті вулиць Толстого і Тарасівської.

Копирайт изображения facebook.com/UA.KyivPolice Image caption Поліція оголосила спецоперацію з розшуку нападника, який стріляв в автомобіль.

Для розшуку зловмисників у Києві проводили спеціальну поліцейську операцію.

Подію кваліфікували як умисне вбивство.

Інцидент прокоментувала також співачка Ірина Білик, яка була хрещеною хлопчика, який загинув.

"Не можу сидіти і вдавати, що нічого не сталося… Вбили маленьку дитинку, чудового хлопчика… Навіщо усе в цьому світі, коли так просто вбивають людей, діток... у центрі любимого міста", - написала співачка у Facebook.

Хто такий В'ячеслав Соболєв?

В'ячеслав Соболєв - український економіст та бізнесмен. Уродженець міста Єнакієве, що на Донеччині. Зараз мешкає в Києві.

2002 року його обрали депутатом міської ради Донецька. Працював у НАК "Нафтогаз України".

З 2005 по 2006 рік був заступником мера Донецька.

2015 року став депутатом Київської обласної ради від партії "Блок Петра Порошенко".

Зараз він також займається ресторанним бізнесом. З відкритих реєстрів відомо, що має нерухомість у Донецьку.

Батько п'ятьох дітей, його молодший син народився в 2016 році.

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