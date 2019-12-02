20 років селекції і $10 млн: вивели яблука, які можна зберігати до 12 місяців

Копирайт изображения PVM Image caption Яблука сорту Cosmic Crisp наразі можуть вирощувати тільки в одному штаті США

Новий сорт яблук, який, як стверджують, можна зберігати у холодильнику до року, надійшов у продаж у США. Його селекція зайняла близько 20 років.

Сорт під назвою Cosmic Crisp є гібридом Honeycrisp і Enterprise. Він був вперше виведений вченими Університету штату Вашингтон у 1997 році.

Комерційне виробництво цього сорту хрустких і соковитих яблук обійшлося у 10 млн доларів.

Фермери штату Вашингтон отримали ексклюзивне право на вирощування цього сорту протягом наступних 10 років.

"Це ультра-хрустке, досить тверде і соковите яблуко кисло-солодкого смаку", - говорить Кейт Еванс, яка керувала програмою селекції цього сорту в університеті штату.

За її словами, м'якоть цих яблук дуже повільно коричневіє. Вони зберігають свої прекрасні смакові властивості при зберіганні в холодильнику протягом 10-12 місяців.

Наразі у штаті посаджено понад 12 мільйонів яблунь цього сорту, а сувора система ліцензування не дозволяє вирощувати його за межами штату Вашингтон.

Сорт був спочатку відомий як WA38, а назва Cosmic Crisp з'явилась завдяки великій кількості білих цяток на поверхні яблука, що нагадує зоряне небо.

Штат Вашингтон є найбільшим виробником яблук у США, але найпопулярніші з вирощуваних тут сортів - Golden Delicious і Red Delicious - "стикаються" із жорсткою конкуренцією з боку інших сортів - Pink Lady і Royal Gala.

Яблука є другим за обсягами продажів фруктом у США. Вони поступаються лише бананам.

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