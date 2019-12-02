Пила з калюжі та їла печиво: як жінка вижила 12 днів у пустелі

Копирайт изображения NT Police Image caption Тамра Макбіт-Райлі з собакою Раєю

Жінка, яку врятували після 12 днів перебування у віддалених внутрішніх районах Австралії, вижила на печиві та ґрунтовій воді.

Тамра Макбіт-Райлі разом із двома супутниками опинились у пастці, коли їхня машина застрягла у руслі річки.

Група розділилася, щоб знайти допомогу. Пані Макбіт-Райлі знайшли неподалік від автомобіля, решту досі шукають.

У поліції кажуть, що після 13 днів у пустелі вони мають бути сильно зневоднені.

"Вижили на брудній воді"

По обіді 19 листопада 52-річна жінка вирушила разом із двома супутниками, Клер Гокрідж та Фу Треном, з Еліс-Спрінгз у Північній території.

Вони взяли з собою собаку пані Макбіт-Райлі, Раю, самку стаффордширського бультер'єра.

Група поїхала на південь від Еліс-Спрінгз, коли їхнє авто застрягло у руслі річки Г'ю.

Пані Макбіт-Райлі розповіла журналістам, що вони залишалися біля машини близько трьох днів, намагаючись її витягти - але марно.

"Вдень було настільки спекотно, що ми ховалися під машиною. Вночі ми могли спати у машині", - розповіла вона.

За цей час випили усю воду, а також слабоалкогольні напої, печиво та яловичу локшину, які мали із собою в авто.

Зрештою вони знайшли калюжу із ґрунтовою водою, кип'ятили її, а потім фільтрували через сорочку.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Еліс-Спрінгз - одне з великих міст у віддаленій Північній території

"Вода все одно лишалася брудною і була не гігієнічна, але завдяки їй вони вижили", - розповіла інспекторка поліції Пауліна Вікарі Австралійській телерадіомовній корпорації.

Врешті група вирішила розділитися і шукати допомогу. Пан Трен і пані Гокрідж планували йти до шосе.

Пані Макбіт-Райлі залишилася біля машини, бо переживала, що її собака не витримає довгої подорожі.

Поліція Північної території відправила на пошуки зниклого тріо вертольоти. Зрештою, вони помітили пані Макбіт-Райлі приблизно за 1,5 км від машини після того, як місцевий житель повідомив, що бачив сліди шин.

Невідомо, чи собаку також знайшли разом із нею.

Жінку одразу доправили до лікарні.

За її словами, вона думала, що її супутників уже знайшли, і коли дізналась, що це не так, то дуже засмутилась.

Інспекторка Вікарі каже, що поліція докладає усіх зусиль, щоб знайти зниклих мандрівників.

Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!