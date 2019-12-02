Робота в Росії: популярна серед українців, але загрожує рабством
За останні три роки 49 тисяч українців постраждалих від торгівлі людьми. При цьому найбільше українці потрапляють у трудове рабство в Росії.
Про це йдеться у дослідженні, проведеного на замовлення представництва Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні.
Абсолютна більшість 94% українців, які постраждали від торгівлі людьми, це люди, які потрапили у трудове рабство.
Більша частина постраждалих, 65%, зазнали експлуатації на території Росії.
Всього з 1991 року близько 260 тис. українців постраждали від торгівлі людьми.
За даними опитування, 13% українців готові погодитися принаймні на одну ризиковану пропозицію щодо роботи за кордоном, яка може призвести до рабства.
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Кожен третій — нелегал
Всього за кордоном, за даними дослідження, працювало понад 1 млн українців.
При цьому кожен третій трудовий мігрант з України працював нелегально.
У кожній десятій українській родині хтось працює за кордоном.
Кожен десятий хоче працювати в РФ
Найбільш бажані країни для роботи українців такі: Німеччина - 43%, Польща - 35%, Чехія - 23%, Італія - 19% і Канада - 10%, Росія - 9%.
11% українців готові працювати без офіційного працевлаштування, 5% готові працювати у закритих приміщеннях, без змоги залишити робоче місце.
Дослідження провела компанія Info Sapiens на замовлення МОМ в Україні методом особистого інтерв'ю у червні-серпні 2019 року. Опитали 2 тисячі респондентів.
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