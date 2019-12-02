Кашалот помер з величезною "сміттєвою кулею" у шлунку

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У кашалота, який загинув після викидання на узбережжя шотландського острова Гарріс, була 100-кілограмова куля зі сміття у шлунку.

Рибальські мережі, мотузки, пакувальна стрічка, сумки та пластикові стаканчики були серед предметів, виявлених в ущільненій масі сміття у шлунку кашалота.

Спеціалісти з китоподібних повідомили, що поки не зрозуміло, чи сприяло сміття загибелі кита.

Але місцеві жителі, які знайшли тушу загиблого кашалота на пляжі Сейлебост у четвер, вважають, що такі результати розтину свідчать про загострення проблеми забруднення океану.

Копирайт изображения SMASS Image caption Рибальські сітки та мотузки були серед предметів, знайдених всередині шлунка кашалота

Ден Перрі, який живе в сусідньому містечку Лускентір, що це було сумне видовище - побачити як зі шлунку тварини дістають рибальські сітки та сміття.

"Ми ходимо по цих пляжах майже кожен день, і я завжди беру сумку, щоб забрати сміття, більшість з якого пов'язана з риболовлею", - розповідає пан Перрі.

"Ці речі (знайдені в шлунку кашалота. - Ред.) легко могли бути сіткою або чимось подібним, загубленим під час шторму... це дійсно показує масштаб проблеми, яку ми маємо із забрудненням моря", - зазначив він.

Члени шотландської організації Smass, яка досліджує загибель китів і дельфінів, провели розтин кашалота, щоб спробувати встановити причину його загибелі.

Копирайт изображения SMASS Image caption Рибальська сітка зі шлунку кашалота

У дописі на сторінці Smass у Facebook повідомили: "Тварина не була в дуже поганому стані... Хоча ця кількість сміття, імовірно, була фактором її викидання на узбережжя, ми насправді не змогли знайти докази того, що це... призвело до непрохідності кишківника".

"Однак ця кількість пластику в шлунку є жахливою, вона мала призвести до порушення травлення. Це ще раз демонструє небезпеки, які сміття в океані та втрачене або викинуте знаряддя для рибальства можуть спричинити для морського життя", - зазначають в шотландській організації.

Кількість загиблих тварин зростає

Вважається, що сміття, від якого страждають живі організми океану, походить як з суходолу, так і з індустрії риболовлі.

Згідно з даними Smass, кількість викидань китів і дельфінів на узбережжя у Шотландії збільшується.

У 2009 році було 204 подібних випадків, у 2018 році їхня кількість зросла до 930.

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