Групове зґвалтування та вбивство: Індію охопили протести

Копирайт изображения AFP Image caption Протести після звістки про вбивство дівчини охопили всю країну. На фото: учасники протесту в місті Амрітсар, 1 грудня 2019 року

Групове зґвалтування та вбивство 27-річної дівчини в місті Гайдарабад викликало хвилю протестів в Індії.

Учасники акцій протесту вимагають смертної кари для злочинців та вжиття заходів, які б гарантували жінкам в Індії велику безпеку.

Злочин було скоєно минулого тижня.

Про зникнення дівчини, яка працювала ветеринаром в Гайдарабаді, її родина заявила минулої середи, 27 листопада.

Що відомо про злочин?

27 листопада дівчина виїхала з дому на скутері близько 18:00 за місцевим часом - вона їхала на консультацію до лікаря.

Пізніше вона зателефонувала сестрі і сказала, що колеса її скутера виявилися спущеними - хтось їх проколов. Вона також сказала, що їй запропонував допомогу водій вантажівки.

Однак після цього дівчина більше не виходила на зв'язок, спроби її рідних додзвонитися до неї виявилися безуспішними. Вранці у четвер її тіло виявив під мостом молочник.

За даними поліції, дівчина постраждала від групового зґвалтування, а потім її вбили.

За припущенням поліції, винні в скоєнні вбивства спочатку прокололи колеса її скутера, а потім запропонували їй допомогу.

За підозрою в причетності до злочину затримано чотирьох чоловіків.

Згідно з індійським законодавством, ім'я жертв насильства не повинно розголошуватися навіть після смерті жертви, але вже в п'ятницю ім'я дівчини стало одним із найчастіше згадуваних у соцмережах.

Користувачі соцмереж публікували фото вбитої, вимагали правосуддя і покарання злочинців.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Учасниця акції протесту у місті Колката

Скоєний в Гайдарабаді злочин викликав обурення в суспільстві. Багато учасників протестів, а також політики, закликають засудити винних до страти.

Матері двох затриманих молодих людей заявили, що їхні сини мають бути покарані, якщо вони скоїли злочин.

"Присудіть їм покарання, яке вони заслуговують. У мене теж є донька", - сказала мама одного із затриманих в інтерв'ю The Press Trust of India.

У суботу біля поліцейського відділку на околиці Гайдарабаду, де жила дівчина, зібралися тисячі людей, які вимагали смертної кари для злочинців.

Протести на вихідних проходили по всій Індії. Учасники акцій протесту також вшанували пам'ять убитої.

Копирайт изображения Reuters Image caption Учасники акції протесту у Делі вшанували пам'ять жертви злочину, 1 грудня 2019 року

Злочин різко засудили чимало політиків.

Депутатка індійського парламенту, відома акторка Джайя Баччан заявила, що ґвалтівники й убивці дівчину з міста Гайдарабад мають "піддатися лінчуванню".

"Я знаю, що це звучить жахливо, але таких людей треба віддавати на роздертя натовпу", - сказала Джайя Баччан в парламенті.

Генеральна секретарка опозиційної партії "Індійський національний конгрес" Пріянка Ганді заявила, що також має змінитися ставлення до жорстокості й насильства в суспільстві.

"Наше мислення має змінитися, ми повинні відмовитися від насильства, відмовитися терпіти жахливе поводження з жінками - грубе та жорстоке, з яким ми стикаємося щодня", - написала Пріянка Ганді в Twitter.

Депутатка Віджая Сатьянант, що представляє в парламенті штат Тамілнад, заявила, що Індію не можна назвати безпечною країною для жінок та дітей і зажадала, щоб злочинців стратили до кінця цього року.

"Відстрочка правосуддя - це те ж саме, що й відмова від правосуддя", - сказала вона.

Копирайт изображения Twitter/@aninews Image caption "Я знаю, що це звучить жахливо, але таких людей треба віддавати на роздертя натовпу", - каже депутатка Джайя Баччан

У понеділок, 2 грудня, депутати зажадали від уряду вжити конкретних заходів, які б забезпечили жінкам в Індії більшу безпеку.

"Я думаю, що настав час... Люди хочуть, щоб уряд дав чітку і конкретну відповідь на це питання", - зазначила пані Баччан.

Кількість злочинів проти жінок в Індії залишається дуже високою.

Після кількох гучних нападів уряд Індії посилив покарання за насильство. Однак попри жорсткість законів та засудження подібних злочинів як політиками, так і широкою громадськістю, рівень насильства та дискримінації щодо жінок в Індії залишається високим.

Міністр оборони Індії Раджнатх Сінгх заявив, що злочин, скоєний в Гайдарабаді, приголомшив всіх, і це вбивство є ганьбою для всієї країни. Він сказав, що не може знайти відповідних слів, щоб "засудити цей жахливий злочин".

За його словами, після групового зґвалтування студентки в рейсовому автобусі, яке сталося в Делі в 2012 році, ухвалили закони, що посилюють покарання за насильство, і це давало надію на те, що число злочинів проти жінок зменшиться. Однак цього не сталося, рівень насильства щодо жінок в Індії як і раніше дуже високий.

Оскільки ці надії, пов'язані з посиленням законів, не виправдалися, за словами Сінгха, уряд готовий до обговорення в парламенті нових заходів, покликаних знизити кількість злочинів.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді поки не коментував злочин.

Копирайт изображения Reuters Image caption Поліція застосувала кийки для розгону демонстрантів в районі Шаднагар, де жила дівчина, яка стала жертвою ґвалтівників

Родина дівчини відмовляється від зустрічей з політиками та представниками поліції, вимагаючи вжити заходів для покарання винних.

В районі Шамшабад (передмістя Гайдарабаду), де жила дівчина, місцеві жителі замкнули в'їзні ворота та розмістили напис: "Ніяких ЗМІ, ніякої поліції, нікого зі сторонніх, ніяких співчуттів - тільки дії та правосуддя".

Трьох поліцейських відсторонили від служби після того, як родина убитої звинуватила поліцію у бездіяльності.

За словами родичів жертви злочину, поліція почала діяти тільки через кілька годин після звернення із заявою про зникнення дівчини. За словами родичів убитої, коли вони звернулися в поліцію, правоохоронці не поспішали діяти і жартували, що дівчина, ймовірно, сама втекла з дому з нареченим.

Насильство і злочини проти жінок - одна з найбільш обговорюваних проблем в Індії в останні роки, однак значних змін не спостерігається.

Згідно з даними, опублікованими урядом країни, у 2017 році в Індії насильства зазнали понад 33 600 жінок. Це означає, що кожного дня в країні насильству піддаються понад 90 жінок.

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