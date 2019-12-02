Британія оплакує жертв теракту - випуск новин

У випуску 2 грудня:

1) Вони мріяли допомагати суспільству реабілітувати засуджених - що відомо про випускників Кембриджа, вбитих у п'ятницю.

2) Чорне море як велике сміттєзвалище - перший із циклу сюжетів про екологічну катастрофу. Сьогодні мова про витоки проблеми, Або чому Дніпро більше не реве.

3) Виводила цуценят, а довелося годувати левенят - рубрика Архіви.