Британія оплакує жертв теракту - випуск новин
- 2 грудня 2019
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У випуску 2 грудня:
1) Вони мріяли допомагати суспільству реабілітувати засуджених - що відомо про випускників Кембриджа, вбитих у п'ятницю.
2) Чорне море як велике сміттєзвалище - перший із циклу сюжетів про екологічну катастрофу. Сьогодні мова про витоки проблеми, Або чому Дніпро більше не реве.
3) Виводила цуценят, а довелося годувати левенят - рубрика Архіви.