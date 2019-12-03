FaceApp: ФБР назвало додаток для обробки фото "потенційною загрозою"

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Федеральне бюро розслідувань США відповіло на лист сенатора Чака Шумера, який влітку цього року просив відомство перевірити, чи не загрожує додаток для обробки фото FaceApp національній безпеці країни.

У відповіді ФБР йдеться, що FaceApp є "потенційною контррозвідувальною загрозою".

Додаток, який з-поміж іншого дозволяє "зістарювати" фотографії користувачів, отримав вірусну популярність влітку цього року, коли вийшов у лідери за кількістю завантажень у багатьох країнах світу.

FaceApp працює на базі нейромереж, його розробила російська компанія Wireless Lab. Її очільник, росіянин Ярослав Гончаров, раніше працював у "Яндексі".

У багатьох популярність додатку викликала занепокоєння, оскільки він, з-поміж іншого, отримує доступ до фотографій та інших персональних даних людей, які його використовують.

І хоча таку ж інформацію отримують і чимало інших популярних програм для смартфонів, критики акцентували увагу на його російському походженні - мовляв, доступ до персональних даних мільйонів користувачів можуть отримати російські спецслужби.

ФБР заявило, що FaceApp - так само, як і будь-який продукт, розроблений у Росії, - є потенційною загрозою, і відомство реагуватиме, якщо отримає докази іноземного втручання через такі програми.

Американський сенатор Чак Шумер у липні цього року написав листа до ФБР і висловив думку, що FaceApp може загрожувати національній безпеці США і становити ризики щодо конфіденційності для мільйонів громадян США.

Сенатор заявив, що "глибоко стурбований" тим, що особисті дані громадян США можуть передати "ворожій іноземній державі".

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Національний комітет Демократичної партії США тоді ж надіслав кандидатам у президенти від демократів попередження, в якому попросив їх утриматися від використання додатку, вказавши на його російське походження.

Крім того, голова служби безпеки комітету Боб Лорд закликав їх негайно видалити додаток зі своїх смартфонів, якщо вони або члени їхніх команд вже його завантажили, зазначає Reuters з посиланням на лист пана Лорда.

У самій FaceApp заяву ФБР поки не коментували, проте влітку там запевняли, що не передають жодних даних користувачів третім особам.

"Хоча основна група з досліджень та розробки FaceApp розташована в Росії, дані користувачів в Росію не передаються", йдеться в заяві.

"99% користувачів не входять у систему, тому ми не маємо доступу до якихось даних, які могли б ідентифікувати людину", - заявили у FaceApp.

Там також додали, що більшість фотографій видаляють з серверів протягом 48 годин з моменту завантаження.

Голова компанії Ярослав Гончаров тоді поширив офіційну заяву, в якій йдеться про те, що FaceApp завантажує лише фотографії, які користувачі обрали для редагування. "Ми ніколи не завантажуємо інші фото", - йдеться в повідомленні розробника.

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