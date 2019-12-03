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Лондонський журнал Literary Review вчергове присудив премію за найгірший опис сексу в художній літературі.

Цьогоріч перемогу розділили одразу двоє авторів: француз Дідьє Декуен, лауреат Гонкурівської премії 1977 року, та британець Джон Гарві.

Організатори пояснили, що після тривалих дебатів журі так і не змогло визначитися, хто з двох претендентів більше заслуговує на премію.

Уривок із роману Дідьє Декуена "Le bureau des jardins et des etangs":

"Кацуро застогнав, коли під тканиною його кімоно сформувалася випуклість - випуклість, яку Міюкі схопила, розминала, масажувала, стискала й чавила […] Член і яєчка Кацуро перетворилися на єдиний пагорб, що перекочувався під її долонею. Міюкі відчувала, ніби маніпулює маленьким мавпеням, що скручувало лапки".

Уривок з роману Джона Гарві "Pax":

"Вона вся палала, і жар був у ньому. Він подивився на її досконалу чорну тендітність. Її очі були голодними. Як і його власні, вони палали вогнем і бажанням. Більш ніж гарячі, більш ніж тропічні: удвох вони наближалися до екватора. Вони стиснули одне одного так, ніби ці бурхливі обійми могли сплавити їх в одне ціле".

Переможці попередніх років

Премія журналу Literary Review видається з 1993 року і відтоді встигла стати культовою. В різні роки її переможцями ставали Стівен Кінг, Моріссі і навіть Тоні Блер.

Ось кілька уривків з творів лауреатів попередніх років:

"Руйнівники" (The Destroyers) американського письменника Крістофера Боллена, переможця конкурсу 2017 року: "Вона закриває свої груди купальником. Усе інше лишається чарівно відкритим. Шкіра на її руках і плечах різних відтінків засмаги, немов водяні розводи у ванній. Її обличчя і вагіна змагаються за мою увагу, і я дивлюся вниз на більярдний трикутник, який являють собою мій пеніс і мої яєчка".

"Її форма" (The Shape of Her) британського письменника Роуена Соммервиля: "Це як ніби фахівець із лускокрилих вліз на комаху з твердим панциром"; "Він розстібнув її блузку, оголивши груди - соски стирчали, як ніс чарівного нічного звірятка, що принюхується до ночі. Він стиснув його поміж губ і висмоктав сіль".

Премію у 2014 році отримав нігерійський письменник Бен Окрі за такий опис в романі "Вік магії": "Рука, що теребила її сосок, знайшла вимикач, і вона спалахнула. Дотик до живота пропалив її наскрізь. Він щедро торкався її наскрізь. Він щедро торкався її тіла, а мозок був завантажений гірко-солодкими відчуттями. Вона усвідомлювала, що на її тілі є місця, які помістити туди міг лише бог з почуттям гумору. Вона віддавалася теплим потокам і усвідомила, як він проник у неї. Вона відчувала, що Всесвіт був у ній. Десь посеред ночі вибухнула шалена ракета".

У 2005 році антипремію отримав актор Джайлс Корен за фразу з його роману "Вінклер", в якому пеніс головного героя "здригався, як душ, кинутий в порожню ванну".

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