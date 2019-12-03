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Верховна Рада схвалила закон "Про Державне бюро розслідувань", який, з-поміж іншого, має розблокувати розслідування справ Майдану. Законопроєкт підтримали 250 депутатів.

Ухвалення цих змін вимагала, зокрема, й адвокатка Небесної сотні Євгенія Закревська, яка два тижні тому оголосила голодування через призупинку розслідувань щодо Майдану.

Вона пішла на це через відсутність у законі "Про Державне бюро розслідувань" норми, яка дозволила б розблокувати процес.

У чому була проблема

Справи Майдану раніше розслідувала Генпрокуратура. Проте внаслідок проведеної у вересні реформи відомство втратило функції слідства. Справи перейшли до інших правоохоронних органів - Державного бюро розслідувань, Служби безпеки і Національного антикорупційного бюро.

Найрезонансніші справи Майдану, зокрема про розстріли 18-20 лютого 2014 року, мали б перейти до ДБР, але на цьому шляху виникла проблема, пов'язана з переатестацією слідчих.

Копирайт изображения Unian Image caption Євгенія Закревська

Передбачалося, що зайнятися справами Майдану мають ті ж слідчі, які понад пʼять років вели їх у ГПУ. Але норми, яка дозволила б їм перейти з Генпрокуратури до ДБР без обов'язкового проходження конкурсу, досі не було.

Як пояснювала пані Закревська, відсутність цієї норми призвела до ситуації, коли "передавати справи нікому, нікуди, а слідство зупиняється".

Так розслідування справ Майдану фактично "заморозилося".

Володимир Зеленський ще минулого тижня запевнив, що парламент 3 грудня ухвалить зміни, які розблокують процес розслідування.

"Ніхто не дозволить зливати справи Майдану", - заявив тоді президент.

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