"Кум" Труби і хабар: Зеленський хоче перезавантажити ДБР

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НАБУ підозрює колишнього начальника головного слідчого управління Генпрокуратури Ігоря Щербину в хабарі в 150 тисяч доларів.

За даними українських ЗМІ, на цей момент у нього проводяться обшуки.

Хабар нібито він взяв за закриття територіальним управлінням ДБР у Києві кримінального провадження щодо комерційного підприємства.

Цю інформацію підтвердив у соцмережах президент Володимир Зеленський.

"Права рука" директора ДБР підозрюється в отриманні хабаря у розмірі $150 000. Ще один аргумент на користь необхідності перезавантажити керівництво Бюро", - написав він у своєму Facebook.

За даними агентства "Інтерфакс-Україна", половину грошей начебто мав отримати сам Щербина. Кому мала піти інша половина - невідомо.

Слідчі перевіряють причетність до злочину керівника ДБР Романа Труби. Сам він вже заявив, що повністю відкритий до слідства.

За даними джерел інтернет-видання "Новое время", Труба є кумом Щербини та працював під його керівництвом, коли протягом 2014-2015 років той очолював головне слідче управління ГПУ. Теперішній керівник ДБР був тоді заступником Щербини.

У вівторок Верховна Рада має розглянути законопроєкт про діяльність ДБР. Володимир Зеленський закликав депутатів ухвалити ці зміни, аби вдосконалити роботу бюро.

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