Копирайт изображения unian

Українські школярі погано читають і рахують. Такі висновки можна зробити після оприлюднення дослідження якості освіти PISA, яке проводять у 78 країнах світу.

Так, за даними PISA, 36% українських учнів не можуть зробити базові розрахунки.

Ці результати спростовують міф про ефективність радянської математичної системи освіти, заявила на презентації дослідження міністерка освіти Ганна Новосад.

"36% наших 15-річних учнів не досягають навіть базового рівня знання з математики. Вони мають проблеми із завданнями, де потрібно використовувати прості стратегії розв'язування, процентні співвідношення, оперувати дробами й десятковими числами", - наголосила Ганна Новосад.

Українські 15-річні школярі мають проблеми з вирішенням задач рівня 5-6 класу, де рахують відсотки і дроби.

За математичними здібностями, українські школярі мають гірші знання, ніж їхні естонські, польські, білоруські однолітки, але кращі, ніж учні в Молдові та Грузії.

Копирайт изображения facebook.com/olena.pavlova Image caption В рейтингу математики Україна набагато нижче Естонії, але вища за Молдову

26% таких учнів не досягли базового рівня читання. Схожі показники і в природничих науках.

"Середній рівень українських учнів виявився нижчим, ніж нам хотілося б. Ми не маємо орієнтуватися лише на хороших учнів. Ми маємо підтягувати середній рівень", - зазначила, представляючи результати PISA Інна Совсун, ексзаступниця міністра освіти і депутатка від партії "Голос".

Копирайт изображения facebook.com/olena.pavlova Image caption Фото з презентації PISA

В середньому кожен четвертий учень в Україні має низький рівень сформованої читацької, математичної та/або природничої грамотності, йдеться у результатах дослідження.

Українські 15-річні школярі на 20% частіше прогулюють школу, ніж це роблять їхні однолітки в 78 країнах, де проводили дослідження.

Яке місце України в рейтингу?

У загальному рейтингу 79-и країн, які взяли участь у PISA-2018, позиції визначаються з урахуванням похибок та порівнянь між країнами на схожих рівнях успішності. Тому загальний рейтинг подається у діапазоні позицій.

Так, Україна приблизно займає середнє місце у рейтингу PISA, діапазони наступні:

- читацької - 37-42 позиції,

- математичної - 41-46 позиції,

- природничо-наукової - 35-42 позиції.

Найкраще читають і рахують школярі в Китаї, Сінгапурі і Естонії. Найгірше у Домініканах, Філіпінах і Косово.

Копирайт изображения oecd.org/pisa/PISA Image caption Україна займає середнє місце в рейтингу, вище за Грецію, але нижче за Росію. Кольорами позначено такі компетентості: синій - читання, жовтий - математика, червоний - природничі науки. На фото - скрін шот приблизно середньої позиції рейтингу

Що досліджували?

PISA - це всесвітнє дослідження якості освіти, в якому Україна вперше взяла повноцінну участь у 2018 році.

Під час дослідження оцінювали 15-річних школярів.

PISA не перевіряє, чи засвоїли учні зміст освітньої програми, а оцінює, наскільки учні здатні використовувати здобуті знання, уміння та навички в реальному житті. Це дослідження показує слабкі та сильні сторони освітньої системи.

У читацькій компетенції перевіряли здатність розуміти та інтерпретувати тексти, здатність пов'язувати кілька фрагментів інформації, робити висновки. У математиці - порівнювати довжин альтернативних шляхів або конвертувати ціни в іншу валюту.

Всього під час дослідження опитали 600 тис. учнів у 79 країнах. Тести учні тривали дві години.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!