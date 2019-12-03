У Росії на білому ведмеді написали Т-34. Експерти вважають, що тепер його чекає голод

Копирайт изображения Sergey Kavry/Facebook Image caption У вчених є побоювання щодо виживання тварини з написом на спині

Відеозапис білого ведмедя з Росії, в якого на тулубі написано "Т-34" чорною фарбою, стривожив науковців та зоозахисників.

Вони попередили, що чийсь "жарт" може вплинути на здатність тварини бути непомітною на білому тлі та полювати.

Зараз зоозахисники намагаються визначити де саме в російській Арктиці зняли це відео.

Т-34 був танком, який широко використовувався СРСР в боях з військами нацистської Німеччини у Другій світовій війні.

Відеозапис опублікував у Facebook Сергій Каври, член природоохоронної організації Всесвітнього фонду дикої природи (WWF).

Пан Каври повідомив, що відео спочатку поширили у групі WhatsApp для корінних мешканців регіону Чукотка на Далекому Сході Росії. За його словами, вчені, які спостерігають за тваринами в цьому регіоні, не відмічали ведмедя таким чином.

"Я не знаю подробиць, в якому регіоні... було зроблено цей запис", - сказав він, додавши: "Якщо мова про військовий напис... це якась збочена неповага до історії".

Вчений з Інституту біологічних проблем Півночі Анатолій Кочнєв заявив, що на ведмеді не можливо було таке написати без використання транквілізатора.

Він сказав, що ведмідь не міг рухатися, або, принаймні, мав бути дуже спокійним, поки робили напис, оскільки "символи написані рівномірно і мають однаковий розмір".

Вчений припустив, що інцидент міг статися на віддаленому російському архіпелазі Нова Земля, де команда фахівців раніше застосувала транквілізатори щодо полярних ведмедів, які блукали в населених пунктах.

Пан Кочнєв вважає, що можуть знадобитися тижні, поки змиється фарба, і це може спричинити проблеми для тварини, яка покладається на свою "білу шубу", коли полює на здобич в арктичних снігах.

Зараз фахівці намагаються визначити походження відео.

Російські ЗМІ припускали, що "жарт" пов'язаний з невдоволенням мешканців через збільшення кількості білих ведмедів, які заходять до поселень в арктичних регіонах Росії.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Через кліматичні зміни найбільший сухопутний хижак йде до людини у пошуках їжі.

У лютому на архіпелазі Нова Земля було оголошено надзвичайний стан через появу десятків білих ведмедів у кількох містах та селах.

Відеозаписи з архіпелагу показали, що тварини бродять по будівлях та досліджують населені пункти.

Хочете отримувати головні новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!